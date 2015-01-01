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रौनक:धनतेरस से एक दिन पहले ही चमका बाजार

अलवर27 मिनट पहले
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  • गुरुवार को धनतेरस मनाने वालों का उत्साह देख कारोबारी खुश, आज के लिए भी एडवांस बुकिंग

कई लोगों ने परंपरागत रूप से गुरुवार काे धनतेरस मनाई और सुबह से ही बाजारों में खरीदारी करने पहुंच गए। इस वजह से शहर के बाजारों में सुबह से रात तक भीड़ रही। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का पर्व 13 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि शुक्रवार को इससे भी ज्यादा खरीदारी होगी।

इसके लिए व्यापारियों ने तैयारी पूरी कर ली है। शुक्रवार को दुकानें व शोरूम शाम होते ही रंगबिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। गुरुवार को कई लोगाें ने वाहन खरीदे। शुक्रवार के लिए भी कई लोगाें ने एडवांस बुकिंग कराई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर सहित सर्राफा बाजार, कपड़ा बाजार, बर्तन बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार सहित अन्य कारोबार से जुड़े व्यापारियों में उत्साह नजर आ रहा है।
ऑटाेमाेबाइल : गुरुवार काे शहर में 100 से ज्यादा चौपहिया वाहन बिके, वहीं 200 से ज्यादा चौपहिया वाहनों की एडवांस बुकिंग शुक्रवार के लिए हुई है। इसी तरह 250 से अधिक दुपहिया वाहन बिके तथा 400 से अधिक दुपहिया वाहनों की शुक्रवार के लिए एडवांस बुकिंग हुई है। अाॅटाे माेबाइल व्यवसाइयों का कहना है कि शुक्रवार काे धनतेरस पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। ऑटाेमाेबाइल व्यवसाय से जुड़े निकुंज सांघी ने बताया कि अधिकांश खरीदारी शुक्रवार काे धनतेरस पर हाेगी।
सर्राफा बाजार : जिन लोगों ने गुरुवार को धनतेरस मनाई, उन्होंने साेने व चांदी के जेवर खरीदे। कुछ लाेगाें ने कलदार भी खरीदे। चांदी के सिक्के भी खूब बिके। दुकानदारों ने बताया कि रियासतकालीन एक सिक्के की कीमत 800 रुपए रही, वहीं दुकानदाराें द्वारा बनवाए चांदी के एक सिक्के की कीमत 670 रुपए रही। सर्राफा बाजार कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण खंडेलवाल ने बताया कि गुरुवार काे बाजार अच्छा रहा। शुक्रवार काे और भी अधिक खरीदारी की संभावना है।
इलेक्ट्राॅनिक : गुरुवार काे कई लोग फ्रिज, टीवी, एलईडी, वाॅशिंग मशीन सहित अन्य इलेक्ट्राॅनिक सामान खरीदने के लिए बाजार पहुंचे। कुछ ने शुक्रवार के लिए एडवांस बुकिंग कराई। इलेक्ट्राॅनिक व्यापार संघ अध्यक्ष अशाेक गुप्ता ने बताया कि शहर में गुरुवार काे ~40 लाख से अधिक का काराेबार हुआ। शुक्रवार को धनतेरस पर इससे अधिक खरीदारी हाेगी।
कपड़ा बाजार : गुरुवार को कपड़े की दुकानों पर भीड़ रही। रेडीमेड कपड़ाें की खरीदारी ज्यादा हो रही है। रेडीमेड गारमेंट व्यापारियाें का कहना है कि गुरुवार काे अच्छा व्यापार हुआ। रेडीमेड गारमेंट व्यापार संघ के अध्यक्ष राजकुमार काेरजानी ने बताया कि शुक्रवार काे धनतेरस पर व्यापार और अधिक अच्छा रहेगा। इसके लिए दुकानदाराें ने तैयारी की है।
बर्तन बाजार : गुरुवार को धनतेरस मनाने वाले लोगाें ने बर्तन खरीदे। ज्यादातर लोग शुक्रवार को धनतेरस मनाएंगे, इसलिए बाजार में ज्यादा भीड़ रहेगी, इसके लिए बर्तन व्यापारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। व्यापारियाें ने बताया कि छाेटे बर्तनाें की मांग अधिक की जा रही है। शुक्रवार काे अच्छा कारोबार हाेने की उम्मीद है।

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