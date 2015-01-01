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दीपोत्सव:आपकी पसंद के डिजाइनर दीपकों से सजे हैं बाजार

अलवर27 मिनट पहले
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  • साधारण एक बाती के दीपक से लेकर पांचमुखी, नौमुखी, 21 और 51 बातियों वाले दीपक लोगों को आ रहे पसंद

दीपावली के लिए कई तरह के दीयों से बाज़ार सज गए हैं। मिट्टी और टेराकोटा से बने तकरीबन 30 से 40 डिज़ाइन के दीये शहर में मिल रहे हैं। इनमें साधारण एक बाती के दीपक से लेकर पांचमुखी, नौमुखी, 21 और 51 बातियों वाले दीपक भी शामिल हैं। कलश, कछुआ, मोर, गणपति, कमल के फूल और तरह-तरह की आकृतियों में इन्हें रचा गया है।

गेरुए रंग से पुते दीयों के साथ रंग बिरंगे और कुंदन-मोतियों से सजे दीये भी बाज़ार में आए हैं। ये 1 रुपए से 550 रुपए तक उपलब्ध हैं। होपसर्कस, घंटाघर सहित अन्य जगहों पर इनकी कई दुकानें सजी हैं। दीयों से सजावट तो अपनी जगह है ही, लेकिन शास्त्रों में अलग-अलग तरह के दीपकों का विशेष महत्व है। जानिए शहर में कितने तरह के दीपक मिल रहे हैं और कहां कौन सा दीपक लगाना होता है शुभ।

कछुए पर पांचमुखी दीप समृद्धि के लिए
कछुआ समृद्धि का प्रतीक है और जानकार बताते हैं कि व्यापार वाली जगह के लिए कछुए के आकार वाले दीपक उपयुक्त हैं। साथ ही कोई मुकदमा चल रहा हो तब पांचमुखी दीया प्रज्जवलित करने से ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होती है।

मुख्यद्वार और पूजाघर के लिए सुराहीदार दीये

इस बार सुराहीदार दीये कई आकार-प्रकार में आए हैं। पूजा घर और मुख्यद्वार के लिए ये उपयुक्त हैं। ऊपर से नीचे की ओर सुराही पर पांच, सात और नौ मुखी दीये पसंद किए जा रहे हैं।

माटी के ऐसे सेट भी जिनसे बनेगा 51 बाती का दीपक
मिट्टी और टेराकोटा से बने दीपकों के ऐसे सेट इस बार बाज़ार में आए हैं जिन्हें एक के ऊपर रखेंगे तो अपनी पसंद के मुताबिक 21 और 51 मुखी दीपक भी बना सकते हैं। इनके साथ कलश, हाथी, लालटेन, मां लक्ष्मी के चरणों के आकार वाले और कुंदन वाले दीये भी शहर के बाज़ारों में मिल रहे हैं।
धन वैभव के लिए सात मुखी दीपक
मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, इसके लिए जानकार सात मुख वाला दीपक जलाने की सलाह देते हैं। शहर में सातमुखी दीपक उरली के साथ भी मिल रहे हैं। उरली यानी ऐसा पात्र जिसमें जल और फूल डालकर सजा सकते हैं।
पिछले 15-20 साल से काम कर रहे फूलचंद का कहना है कि दीपावली का त्योहार सालभर में एक बार आता है। इस पर बड़ा काम निकलने की आशा रहती है। कोरोना महामारी ने सारा काम खत्म कर दिया है। इसका असर हमारे काम पर भी पड़ा है। दीपावली पर अच्छी बिक्री की उम्मीद जगाए सुबह परिवार के साथ 6 बजे से दुकान लगा लेते हैं। इस बार लोगों में मिट्‌टी के दीए खरीदने को लेकर उत्साह तो नजर आ रहा है लेकिन पहले के मुकाबले काम कम है।

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