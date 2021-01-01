पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मांग:प्रदेश सरकार के विरोध में दंडौती लगा भगवान के नाम दिया ज्ञापन

अलवर7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देने और श्रमिकों की शुभ शक्ति योजना को बंद करने के विरोध में रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ दंडौती लगाकर सरस्वती माता मंदिर में भगवान के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दाैरान मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष संजय नरूका ने कहा कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार युवा और मजदूर विरोधी है। न तो सरकार रोजगार दे पा रही है और न ही बेरोजगारी भत्ता।

युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पं. जलेसिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की सच्चाई को युवाओं के बीच लेकर जाना है। सभी भर्तियां अटकी हुई हैं। इस मौके पर जीतू गुर्जर, नवीन यादव, प्रकाश अधिचवाल, सोनू जायसवाल, दीपक गुप्ता, सुरेन्द्र यादव, भाविक जोशी, जीतू चौधरी, राजेन्द्र राठौड़, उम्मेद चौहान, उज्ज्वल, रामपाल मीणा, संदीप चौहान, यशोधन पाराशर, आशुतोष, मोहन जांगिड़, जयसिंह मीणा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल - बॉलीवुड - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser