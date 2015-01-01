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महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध:थानों की सीएलजी में पुरुष बोलते हैं, महिलाओं को जगह नहीं, 909 सदस्यों में सिर्फ 38 महिला

अलवर32 मिनट पहले
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किशनगढ़बास: बैठक में सिर्फ पुरुष सदस्य आते हैं। (फाइल फोटो)
  • थानागाजी, रामगढ़ गैंगरेप जैसी घटनाओं से शर्मसार जिले में आधी आबादी का पुलिस से संवाद ही नहीं
  • महिलाओं पर अपराध में अलवर प्रदेश में तीसरे स्थान पर हर दूसरे दिन दुष्कर्म की घटनाएं

जिला महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में शर्मनाक स्तर पर है। आए दिन पुलिस थानों में महिलाओं की सुनवाई नहीं होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। मगर आधी आबादी को स्थानीय स्तर पर पुलिस से क्या मदद चाहिए, ये बात पुलिस के अफसरों तक पहुंच ही नहीं पा रही।

वजह ये कि पुलिस और समाज के बीच संवाद की सबसे मजबूत कड़ी सीएलजी (सामुदायिक संवाद समूह) में सिर्फ 3 फीसदी ही महिलाएं हैं। थाना स्तर की सीएलजी समितियों के कुल 909 सदस्यों में सिर्फ 4 प्रतिशत यानी 38 ही महिलाएं हैं।

इनमें भी ज्यादातर को पता ही नहीं कि वे ऐसे किसी संवाद समूह की सदस्य हैं। उनकी जगह पति या परिवार के पुरुष ही बैठकों में पहुंच जाते हैं। समाज की आधी आबादी के प्रतिनिधित्व की शर्मनाक स्थिति सिर्फ थाने में ही नहीं है।

थानागाजी और रामगढ़ गैंगरेप के बाद सुसाइड जैसी दर्दनाक घटनाओं से शर्मसार हो चुके अलवर में महिला जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक होने के बावजूद कुछ नहीं बदला है। ना ही महिलाओं की बात पुलिस तक पहुंचाने की कोई कोशिश नजर आ रही।

अधिकारियों का कहना; प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन एसा नियम नहीं बना

बीते महीनों में हालात

नवंबर 2020

शाहजहांपुर: जाट बहरोड़ में 21 साल के युवक ने 65 साल की वृद्धा का रेप कर घायल कर दिया।

भिवाड़ी: 3 साल की मासूम को पड़ोसी ने हैवानियत का शिकार बना डाला।

भिवाड़ी: एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या कर शव नाले में डाल दिया।

बहरोड़: महिला की हत्या कर शव जलाकर पटकने की घटना हुई।

नीमराना: स्वतंत्रता सेनानी परिवार का आरोप, दबंग उत्पीड़न कर रहे पुलिस सुन नहीं रही।

अक्टूबर 2020: भिवाड़ी: एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़े शहर में फेंके थे।

सितंबर 2020: तिजारा: भांजे के सामने महिला से गैंगरेप कर वीडियो वायरल कर दिया।

जुलाई 2020: रामगढ़: दुष्कर्म के बाद पीड़िता भाई के साथ मामला दर्ज कराने पहुंची।

पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो पीड़िता के बाद उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। मामले मेंएसएचओ सहित 4 कर्मियों को लाइन भेजा था।

चिंता इसलिए, क्योंकि हर दूसरे दिन दुष्कर्म, टॉप 3 में जिला

पुलिस के साथ संवाद की कमी का नतीजा ये है कि 2019 में अलवर महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में टॉप तीनमें रहा। जिले में दुष्कर्म के हर साल औसतन 264 मामले दर्ज हुए। स्टेट क्राइम डेटा के अनुसार वर्ष 2019 में अलवर जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1630 मामले दर्ज हुए हैं।

प्रतिनिधित्व जरूरी क्योंकि पुलिस और समाज के बीच सीएलजी कमेटी ही बातचीत का जरिया है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां महिलाएं हालात पर पुलिस अधिकारियों को हकीकत बता सकती हैं। मगर बैठकों में सिर्फ पुरुष ही बोलेत हैं। अलवर में महिला एसपी हैं, लेकिन जिला स्तरीय सीलएजी के 52 सदस्यों में सिर्फ दो ही महिला हैं। भिवाड़ी अब तक समिति नहीं बनी है।

यहां भी कमी क्याेंकि महिला थानों में अल्पमत आवाज

अलवर-भिवाड़ी जिलों में एक-एक महिला थाना है। इनमें ही महिलाओं की आवाज अल्पमत में है। अलवर के महिला थाने की सीएलजी में 15 में सिर्फ 3 महिलाएं हैं। भिवाड़ी महिला थाने में सीएलजी कमेटी ही नहीं है। कई थानों में महिला हेल्पडेस्क पर पुरुष ही ड्यूटी पर तैनात रहते हैं।

सीएलजी सूची में नाम तो दर्ज लेकिन ढाई साल से देवर जा रहा मीटिंग में

ऐसे भी हालात है कि महिलाओं के नाम थानों की सीएलजी सूची में हैं, मगर उन्हें पता ही नहीं हैं। हरसौरा थाना की सीएलजी में शामिल महिला रईखा के नंबर पर भास्कर ने बात की तो पता चला कि यह नंबर उसके चाचा के बेटे ईदू खां का है। ईदू ने बताया कि करीब ढाई साल से वही सीएलजी बैठक में जा रहा है।

33% प्रतिनिधित्व जरूरी

पुलिस सिस्टम में महिलाओं से संवाद की कोई व्यवस्था नही है। अलवर में महिला अपराध की स्थिति चिंताजनक है। इस कमी को दूर करने के लिए सीएलजी में कम से कम 33% महिला तो होनी ही चाहिये। वे बैठकों में शामिल होंगी तो महिलाओं का पक्ष पुलिस तक पहुंचेगा।
मनीषा चौधरी, एडवोकेट किशनगढ़बास

सीएलजी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वास्तव में बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो न के बराबर है। यह स्थिति बदलना चाहते हैं और इसकी पूरी कोशिश करेंगे। महिलाएं भी पुलिस के साथ संवाद में शामिल हो। मेरी अपील है वे सीएलजी बैठकों में आएं और अपनी बात रखें। -तेजस्विनी गौतम, एसपी अलवर

सीएलजी सदस्य बनाते समय हर वर्ग से जागरुक लोग लिए जाने चाहिए। नियम में महिलाओं का कोई प्रतिशत तय नहीं है। हर वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिहाज से सदस्य बनाए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में महिला सदस्य मिल भी नहीं पाती। -राममूर्ति जोशी, एसपी भिवाड़ी

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