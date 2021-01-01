पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विभिन्न विभाग के अधिकारियों की कार्यशाला:गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए मिलाप अभियान शुरू, एसपी ने जारी किया पोस्टर

अलवर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
अलवर. एसपी तेजस्वनी गौतम कार्यशाला में अभियान मिलाप के पोस्टर का विमोचन करते करते हुए। - Dainik Bhaskar
अलवर. एसपी तेजस्वनी गौतम कार्यशाला में अभियान मिलाप के पोस्टर का विमोचन करते करते हुए।
  • अभियान की सफलता के लिए बाल कल्याण अधिकारी व विभिन्न विभाग के अधिकारियों की कार्यशाला हुई

पुलिस की ओर से गुमशुदा बच्चों की तलाश और उनके विस्थापन के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान मिलाप-1 की सफल क्रियान्विति काे लेकर बुधवार काे यहां पुलिस अन्वेषण भवन में कार्यशाला हुई। इसकी अध्यक्षता एसपी तेजस्वनी गौतम ने की।

इस दाैरान मिलाप अभियान को सफल बनाने व संबंधित विभागों में आपसी समन्वय रखते हुए काम करने पर विचार विमर्श किया गया। एसपी ने अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्हाेंने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए लाेगाें काे जागृत करने पर बल दिया। इस दाैरान एसपी ने अभियान मिलाप के पोस्टरों का विमोचन किया। साथ ही बाल कल्याण अधिकारियों सहित अभियान में शामिल सभी विभागों के अधिकारियो को ये पोस्टर देकर इन्हें सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने काे कहा।

एसपी ने बताया कि गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश एवं उनके विस्थापन के लिए एक फरवरी से मिलाप अभियान शुरू किया गया है, जाे 28 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर एएसपी मुख्यालय सरिता सिंह, पुलिस निरीक्षक प्रभारी एएचटीयू अमित कुमार, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग रामनिवास यादव, सहायक निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग ऋषिराज सिंगल, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चतुर्भुज यदुवंशी, बाल कल्याण समिति सदस्य कुलदीप सिंह, हवासिंह, सुनिल यादव, अारती बालिकागृह संचालक चेतराम सैनी, एसआर एमली मदर टेरेसा होम, रमेशसिंह, चाइल्ड लाइन समन्वयक मुकेश कुमार सहित सहित जिले के बाल कल्याण अधिकारी माैजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser