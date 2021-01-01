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अमृत याेजना का हाल:1500 से ज्यादा फाइलें व 800 डिमांड नाेटिस जमा, कनेक्शन के लिए मिल रहे हैं आश्वासन

अलवर3 घंटे पहले
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रणजीत नगर में बनी पानी की टंकी काे सप्लाई लाइन से नहीं जाेड़ा। - Dainik Bhaskar
रणजीत नगर में बनी पानी की टंकी काे सप्लाई लाइन से नहीं जाेड़ा।
  • ना सप्लाई लाइन का काम पूरा हुआ और ना ही टंकी काे लाइन से जाेड़ा गया

जलदाय विभाग के अधिकारियाें की लापरवाही और ठेका कंपनी की धीमी गति से अमृत याेजना के कनेक्शनाें के लिए लाेगाें की परेशानी बढ़ती जा रही है। हाल यह है कि वार्ड 56 व 57 में पाइप लाइन डालने और नई बनी पानी की टंकी काे जाेड़ने का काम भी अधूरा है। इन वार्डाें के करीब 800 घराें में कनेक्शन के लिए जलदाय विभाग का डिमांड नाेटिस भी जमा कराया जा चुका है।

वहीं, 1500 से अधिक लाेागाें ने फाइलें लगा रखी है। जलदाय अधिकारी कहते हैं कि ठेका कंपनी की ओर से काम धीमा किया जा रहा है जबकि ठेका कंपनी के अधिकारी कहते हैं कि भुगतान नहीं मिलने से काम प्रभावित हाे रहा है। विभागीय अधिकारी लाेगाें काे लगातार शीघ्र काम पूरा हाेने का आश्वासन देते हैं पर काम हाे नहीं पाता है। वार्ड 57 के रणजीत नगर क्षेत्र में अमृत याेजना के तहत पानी की टंकी बन गई है। इस टंकी से वार्ड 56 व 57 सहित अन्य क्षेत्राें में पानी की सप्लाई हाेनी है। इसे सप्लाई लाइन से जाेड़ा नहीं गया है, क्याेंकि सप्लाई लाइन का काम पूरा नहीं हुआ है।

वार्ड 56 के लाेग कहते है कि जलदाय विभाग में 700 से अधिक फाइल कनेक्शन के लिए लगी हुई है। इनमें से 350 से अधिक के डिमांड नाेटिस भी जमा हाे गए। इसी तरह वार्ड 57 से भी करीब 800 फाइलें लगी है। इनमें से 450 से अधिक के डिमांड नाेटिस जमा हैं। कनेक्शन के लिए लाेग जलदाय दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं।
क्याें हाे रही है देरी
सरकार की ओर से अमृत याेजना के लिए बजट नहीं दिया जा रहा है। करीब 91 कराेड़ रुपए की याेजना में अभी ठेका कंपनी काे 24 कराेड़ रुपए की राशि नहीं दी जा रही है। इससे काम में देरी हाे रही है। वार्ड 56 के पार्षद हेतराम यादव और वार्ड 57 की पार्षद शीला जांगिड़ ने बताया कि कनेक्शन नहीं हाेने और पानी सप्लाई नहीं हाेने से लाेग परेशान है। हम जलदाय विभाग के चक्कर लगा रहे है। समस्या का समाधान नहीं हाे रहा है। क्षेत्र के निवासी फूलचंद जैन, कपूर चंद शर्मा, रामावतार गुप्ता व ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि डिमांड नाेटिस जमा कराए 3 महीने हाे गए, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ।

^रणजीत नगर पानी की टंकी से जुड़े क्षेत्राें में ठेका कंपनी की ओर से काम पूरा नहीं किया गया है। इस महीने बजट मिलने के बाद ठेका कंपनी से काम पूरा कराया जाएगा। इसके बाद कनेक्शन देने का काम शुरू हाेगा। लाेगाें की शिकायतें मिल रही है। उनकी शिकायताें का निवारण भी किया जाएगा।
-जेपी मीणा, एक्सईएन, जलदाय विभाग
^करीब 24 कराेड़ की राशि का भुगतान नहीं हाेने से काम में देरी हाे रही है। हम काम कर रहे हैं पर भुगतान नहीं मिलने से समस्या आ रही है। सीवर लाइन डालते समय हमारी लाइनाें काे कई स्थानाें से ताेड़ गया है। उन्हें ठीक कराया जा रहा है।
-मंजेश सैनी, ठेका कंपनी के प्रभारी अधिकारी

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