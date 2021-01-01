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राजस्थान सरकार ने दी ट्रैक के सर्वे की मंजूरी:नारनौल से खैरथल वाया बहरोड़-मुंडावर नई रेलवे लाइन से जुड़ेंगे

अलवर3 घंटे पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।

नारनौल से बहरोड़, मुंडावर और खैरथल भी रेल लाइन से जुड़ेंगे। इस नई रेल लाइन के सर्वे के लिए हरियाणा और राजस्थान सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। सांसद महंत बालकनाथ योगी के आग्रह पर राज्य सरकार ने 27 जनवरी को ही सहमति दी है। सांसद योगी ने बताया कि नारनौल से खैरथल वाया बहरोड़ तक प्रस्तावित रेल लाइन की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सर्वे कार्य के लिए हरी झंडी मिल चुकी है।

रेल लाइन से राठ क्षेत्र के लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। नीमराना, बहरोड़ सहित जिले के सभी औद्योगिक क्षेत्र नारनौल के नजदीक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर बनने वाले लॉजिस्टिक हब से भी सीधे जुड़ जाएंगे। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। यह रेल मार्ग दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके से बाहर देश के उत्तरी-पश्चिमी हिस्से को जोड़ने के लिए प्रभावशाली रेलवे कॉरिडोर का काम करेगा।

सांसद के मुताबिक झज्जर से नारनौल तक के भाग की स्वीकृति हरियाणा सरकार पहले ही दे चुकी है और सर्वे का कार्य शुरू किया जा चुका है। प्रदेश के हिस्से के बहरोड़ व खैरथल में सर्वे के बाद पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट रेल मंत्रालय को भेजी जाएगी। रेल मंत्रालय की स्वीकृति के बाद राठ क्षेत्र को सौगात मिलने की उम्मीद है।
फिजिबिलिटी स्टडी का खर्च वहन करेगी प्रदेश सरकार
इस रेल लाइन की फिजिबिलिटी स्टडी का खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इसकी सहमति दे दी है। इस फिजिबिलिटी स्टडी पर प्रदेश सरकार 17 लाख रुपए की अपने हिस्से की राशि खर्च करेगी।

फिजिबिलिटी स्टडी के लिए सांसद ने लिखा था पत्र

नारनौल से खैरथल वाया बहरोड़-मुंडावर नई रेल लाइन की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए सांसद महंत बालकनाथ योगी ने प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन लाल आर्य को पत्र लिखा था। पत्र में सांसद ने बताया कि नागरिकों व जनप्रतिनिधियों की मांग पर झज्जर रेलवे स्टेशन से नारनौल व नारनौल से खैरथल वाया बहरोड़ के लिए नई रेल लाइन की फिजिबिलिटी स्टडी के लिखा गया।

इसमें झज्जर रेलवे स्टेशन से नारनौल हरियाणा तक नई रेल लाइन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी हरियाणा सरकार की ओर से पूरी की जा चुकी है। वर्तमान में नारनौल से खैरथल-अलवर वाया बहरोड़ एवं मुंडावर के लिए नई रेल लाइन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कार्य बकाया है, जिसे पूर्ण कराने के निर्देश जारी करें।

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