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निरीक्षण:राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने गांव रामबास का किया निरीक्षण

अलवर32 मिनट पहले
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राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने गोविंदगढ़ तहसील के ग्राम रामबास में निरीक्षण किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (जलदाय) विभाग के एसई केसी मीना ने बताया कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की दो सदस्यीय टीम ने ग्राम रामबास में जल जीवन मिशन, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन, कार्य, भूमिका, जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी जल उपभोक्ता समूहों, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों को दी। टीम ने मिशन के तहत चल रही पेयजल योजनाओं, ग्राम कार्ययोजना बनाने, एफएसटीसी प्रगति, जल गुणवत्ता एवं जांच, सहयोगी गतिविधि आदि की बिंदुवार जानकारी ली।

उन्होंने योजनाओं के सुचारू और सफल संचालन के संबंध में सुझाव दिए। निरीक्षण करने वालाें में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन टीम के प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन विशेषज्ञ भावी गुप्ता, परियोजना प्रबंधक एवं निगरानी विशेषज्ञ सीबाब्रता चक्रवर्ती शामिल थे। परियोजना के जयपुर एक्सईएन अनिल शर्मा भी निरीक्षण के दाैरान माैजूद थे।

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