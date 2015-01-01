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रीको की योजना:जिले में नए औद्याेगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे किशनगढ़बास व बानसूर में जमीन का चयन किया

अलवर5 घंटे पहले
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  • रामगढ़ व कठूमर में भी जमीन चिह्नित, अगले सप्ताह जयपुर भेजी गई जाएगी फाइल

जिले के विभिन्न उपखंडाें में नए औद्याेगिक क्षेत्र बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। किशनगढ़बास व बानसूर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन चिह्नित कर आगे के निर्णय के लिए फाइल रीकाे के जयपुर मुख्यालय को भेजी गई हैं। रामगढ़ व कठूमर में जमीन संबंधी उपलब्धता की जानकारी लेकर फाइल तैयार की गई है। इस फाइल काे आने वाले सप्ताह में जयपुर भेजा जाएगा। जयपुर में राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी इन उपखंडों में औद्याेगिक क्षेत्र विकसित करने के बारे में फैसला करेगी। इसके बाद नए औद्याेगिक क्षेत्राें की स्थापना काे स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इस बारे में रीकाे के वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंंधक ने उपखंड अधिकारियाें काे पत्र लिखे थे।

रामगढ़ उपखंड अधिकारी ने बगड राजपूत के पास 44 हेक्टेयर भूमि काे औद्याेगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए चिह्नित किया है। कठूमर में 25 हेक्टेयर जमीन रूंध साेंखड़ी गांव के पास चिह्नित की गई है। इन दाेनाें की फाइलें तैयार की जा रही हैं। इन फाइलाें काे जयपुर मुख्यालय भेजा जाएगा। बानसूर के नीमचाना गांव तथा किशनगढ़बास क्षेत्र में भी औद्याेगिक क्षेत्र के लिए फाइलाें काे जयपुर भेजा गया है। इसके अलावा रैणी, राजगढ़ व लक्ष्मणगढ़ में भी औद्याेगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए रीकाे की ओर से पत्र लिखे गए हैं। हालांकि वहां से किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला है। इस मामले में रीकाे के अधिकारियाें ने उपखंड अधिकारियाें से बातचीत भी की है। ^विभिन्न उपखंड क्षेत्राें में औद्याेगिक क्षेत्र स्थापित करने की याेजना है। एमआईए में औद्याेगिक इकाइयाें के लिए भूखंड नहीं हैं। अब बड़े भूखंडाें की मांग की जा रही है। इसी काे देखते हुए रीकाे ने उपखंड स्तराें पर अधिकारियाें से औद्याेगिक क्षेत्र के लिए जमीन चिह्नित करने के लिए पत्र लिखा।

किशनगढ़बास व बानसूर में दी गई जमीनाें पर जयपुर मुख्यालय में विचार हाे रहा है। रामगढ़ व कठूमर की फाइलें तैयार कर भेजी जा रही हैं।
- आदित्य शर्मा, वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक रीको

फूड पार्क में पेट्राेल पंप व धर्म कांटा लगेगा
रीको के अधिकारियों ने बताया कि रीकाे की ओर से फूड पार्क में पेट्राेल पंप व धर्म कांटा लगाने के लिए जमीन का ऑक्शन भी किया जाएगा। इसके बाद फूड पार्क में धर्मकांटा व पेट्राेल पंप के लिए लाेगाें काे तीन किलाेमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।

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