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यातायात:हिंडाैन, दिल्ली व बालाजी के लिए आज से होगा नई रोडवेज बसों का संचालन

अलवर3 घंटे पहले
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राेडवेज ने एक फरवरी से अलवर से हिंडाैन व अलवर-दिल्ली-अलवर-बालाजी के लिए बसें चलाने का निर्णय लिया है। अलवर आगार के यातायात प्रबंधक दीपक गाैड़ ने बताया कि अलवर-हिंडाैन की बस प्रतिदिन दाे फेरे लगाएगी। अलवर से हिंडाैन के लिए सुबह 5.30 व दाेपहर 2.20 बजे बस चलेगी। हिंडाैन से सुबह 8.30 बजे व शाम 6.30 बजे अलवर के लिए रवाना हाेगी।

अलवर-दिल्ली-अलवर बालाजी बस प्रतिदिन सुबह 7 बजे अलवर से दिल्ली जाएगी। वापसी में यह बस दाेपहर 2.30 बजे दिल्ली से अलवर के लिए रवाना हाेगी। यही बस रात 8 बजे अलवर से बालाजी जाएगी। वापसी में यह बस सुबह 8 बजे बालाजी से दिल्ली जाएगी और दाेपहर 3.30 बजे दिल्ली से अलवर के लिए रवाना हाेगी।

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