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परिवहन विभाग:अब अलवर में नहीं बनेंगे जयपुर के आवेदकों के ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन आयुक्त रवि जैन ने आदेश जारी किया

अलवर2 घंटे पहले
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वाहन चलाने का स्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के तहत जयपुर में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक 3 फरवरी से शुरू हो गया है। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने आदेश जारी करते हुए सभी लाइसेंस ऑथेरिटी को कहा है कि जयपुर में जगतपुरा कार्यालय में स्थापित ट्रैक पर ही आवेदकों का चालन परीक्षण होगा।

इन आदेशों के बाद यह स्पष्ठ हो गया है कि जयपुर के आवेदकों के लाइसेंस अलवर में नहीं बन पाएंगे। उन्हें ड्राइविंग टेस्ट जयपुर में ही देना होगा। इसमें जयपुर नगर निगम ग्रेटर व हैरिटेज के आवेदक शामिल है। आयुक्त ने निर्देशों में कहा है कि इस क्षेत्राधिकार के आवेदक जो अन्य जिलाें में आवेदन करते हैं, उनका ड्राइविंग टेस्ट अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जगतपुरा जयपुर में स्थापित ड्राइविंग ट्रैक पर करवाया जाना सुनिश्चित करें। डीटीओ लाइसेंस नवीन यादव ने बताया कि मुख्यालय से इस संबंध में आदेश मिले हैं, इनकी पालना की जा रही है। ऐसे आवेदक जो जयपुर क्षेत्र के हैं, उनका ड्राइविंग टेस्ट वहीं होगा।

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