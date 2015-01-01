पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सुविधा:अब एप के जरिए प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे विद्यार्थी और शिक्षक

अलवर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

प्राथमिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग 921 साल पहले मतलब 1099 में भी होता था। उस समय से लेकर आज तक प्राथमिक चिकित्सा पद्धति के उपयोग व उसमें हुए बदलाव के बारे में बच्चे और शिक्षक एप के जरिए जानेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा कैसे होती है और समय रहते किसी की जान को कैसे बचाया जा सकता है।

स्कूल भवन में आपातकालीन स्थिति में फर्स्ट एड सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथोरिटी और इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी ने मिलकर एक एप फास्ट(फर्स्ट एड फॉर स्टूडेंट एंड टीचर्स) लॉंच किया है। इस एप में कक्षा 8 से 10 और 11 से 12 तक के बच्चों व शिक्षकों के लिए अलग-अलग मॉडयूल भी तैयार किए गए हैं।

करीब 90 से 100 पेजों के इस मॉड्यूल में प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताया गया है। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने तमाम कलेक्टर्स और स्कूल शिक्षा निदेशक को इस एप के बारे में शिक्षकों व विद्यार्थियों को जानकारी देने के बारे में निर्देशित किया है।

एप बताएगा कैसे गांधीजी ने किया फर्स्ट एड का इस्तेमाल
सोसायटी द्वारा विकसित किए गए एप में बताया गया है कि गांधीजी ने फस्र्ट एड का इस्तेमाल कब और कैसे किया। 21वीं सदी में इसका रूप क्या हो गया है। इस एप में एक दर्जन से ज्यादा इमरजेंसी नंबर भी दिए हुए हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य का आपातकालीन नंबर और उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

एप में शिक्षकों के लिए भी सीखने का कंटेंट डाला गया है। एप में बताया गया है कि दुर्घटना होने, अटैक आने, जलने, आग लगने, भूकंप आने या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा या घटना, दुर्घटना होने पर सबसे पहले क्या करें और उसे कैसे करें। एप की खास बात यह भी है कि किसी भी घटना के घटने का कारण, उसके उपाय और उस समय में कैस और क्या काम करना प्राथमिकता रहेगी इन सभी बिंदुओं को बारीकी से चित्रों की सहायता से समझाया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें