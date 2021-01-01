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  • On The 6th Of February, The Number Of Farmers On The Border Increased After The Farmers Warned Of National And State Highway Jams

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किसान आंदोलन:6 फरवरी को हाइवे जाम की चेतावनी के बाद किसानों की संख्या बढ़ी, कांग्रेस के नेता जितेन्द्र सिंह आज पहुंचेंगे शाहजहांपुर बॉर्डर

अलवर2 घंटे पहले
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शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान। - Dainik Bhaskar
शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान।

दो दिसम्बर से शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में अलवर के युवा कांग्रेस की टीम काफी सक्रिय रही है। गुरुवार को किसान आंदोलन में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और अलवर के पूर्व सांसद जितेन्द्र सिंह पहुंचेंगे। बॉर्डर पर किसानों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है। 6 फरवरी को किसानों का नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे जाम करने की चेतावनी भी दी है।

अलवर की युवा कांग्रेस की टीम सक्रिय
बॉर्डर पर अलवर युवा कांग्रेस की टीम सक्रिय है। यहां लगातार किसानों के खाने के लंगर को चलाए रखने में युवा कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने पहले दिन से प्रयास किए हैं। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीनबंधु शर्मा, राकेश चौधरी, राकेश दायमा व सुनील सैनी ने लंगर में आवश्यक खाद्य सामग्री जुटाने से लेकर किसानों को भाेजन परोसने तक की जिम्मेदारी को पूरा किया है।

किसान नेताओं से मिलेंगे जितेन्द्र सिंह
पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह गुरुवार को किसान नेताओं से मिलेंगे। आंदोलन कर रहे किसानों काे संबोधित भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व हरियाणा के काफी किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो 12 दिसम्बर से हाइवे पर तम्बू लगाकर डटे हुए हैं।

दो दिसम्बर से पड़ाव, 12 से हाइवे जाम
कृषि कानूनों के विरोध में शाहजहांपुर बॉर्डर पर दो दिसम्बर से किसान महा पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में पड़ाव डाला गया था। पहले करीब 10 दिन तक यह पड़ाव बॉर्डर के पास था। लेकिन, 12 दिसम्बर से हाइवे पर आ गया। जयपुर-दिल्ली लेन को जाम कर दिया गया। किसानों ने हाइवे पर ही तम्बू गाड़ दिए थे। 25 दिसम्बर को हरियाणा पुलिस ने हाइवे की दूसरी लेन पर बैरियर लगा दिए। उसके बाद किसान हाइवे की दोनों लेन पर आ गए। तभी से हाइवे की दोनों लेन पर आंदोलन जारी है।

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