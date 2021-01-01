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दो लावारिश शव अस्पताल में:एक लावारिश की अस्पताल में माैत, दूसरा अस्पताल परिसर के पार्क में मृत पड़ा मिला

अलवर23 मिनट पहले
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जिला अस्पताल। जहां लावारिश शव मिला। - Dainik Bhaskar
जिला अस्पताल। जहां लावारिश शव मिला।
  • पुलिस दोनों की शिनाख्त में जुटी, दोनों अलवर जिले के आसपास के गांवों के होने का पता चल रहा

जिला अस्पताल के लावारिश वार्ड में भर्ती एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सामन्य अस्पताल में ही पार्क में दूसरा लावारिश मृत मिला है। दोनों का शव मॉर्चरी में रखवाया है। पुलिस दोनों की शिनाख्त में लगी है। पुलिस ने बताया कि दोनों में से एक अलवर शहर का बताया जारहा है। दूसरा गांव का। लेकिन, अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है।

मृत मिले व्यक्ति की उम्र 32 साल
सामान्य अस्पताल के पार्क में बुधवार सुबह पुलिस को पता चला कोई मृत पड़ा है। इसके बाद पुलिस से पुलिस मृतक की शिनाख्त में लगी है। पुलिस ने बताया कि अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है कि मृतक अलवर शहर के ही चावण्ड पाड़ी का निवासी है। पुलिस मृतक के घर पहुंचने के बाद पूरी जानकारी मालूम चल सकेगी। अभी मृतक की पुष्टि नहीं हो सकी है।

लावारिश वार्ड में 35 साल के व्यक्ति की मौत
पुलिस चौकी के कांस्टेबल रवि ने बताया कि जिला अस्पताल के लावारिश वार्ड में एक 35 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। जिसे दो दिन पहले लावारिश समझकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक के बारे में भी सूचना मिली है कि वह सहजपुर गांव के आसपास का है। वहां भी पुलिस गांव में जाकर मृतक की शिनाख्त करने में लगी है।

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