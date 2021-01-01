पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रेल प्रबंधक आगरा के नाम ज्ञापन:इंटरसिटी स्पेशल बंद करने का विरोध, सौंपा ज्ञापन

रामगढ़4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

एक माह पूर्व चलाई गई स्पेशल ट्रेन इंटरसिटी को घाटे के कारण बंद करने का विरोध शुरू हो गया है। मंडल रेल प्रबंधक आगरा के नाम ज्ञापन देते हुए रामगढ़ क्षेत्र के लोगों ने कहा कि इस ट्रेन का यात्री भार कम होने का प्रमुख कारण बढ़ा हुआ किराया है।

रेलवे प्रबंधन यदि पूर्व की तरह निर्धारित किराया लागू करे तो यात्रियों की संख्या के साथ राजस्व आय भी पूर्व की तरह बढ़ जाएगी। रामगढ़ स्टेशन अधीक्षक राधेश्याम मीणा को रेल मंडल आगरा के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन रामगढ़ से अलवर आदि छोटी दूरी की यात्राओं पर भी 70 रुपए किराया वसूल रहा है। जबकि इतनी ही दूरी में बस का किराया आधे से भी कम है।

ऐसे में एक से दो किलोमीटर दूर स्टेशनों की दूरी तय करने सहित घंटों इंतजार के बाद दोगुने से अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है। यही कारण है कि इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम होती चली गई। ग्रामीणों ने मांग की है कि रेलवे बढ़े हुए किराए को वापस ले और पूर्व की तरह यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलवर-मथुरा ट्रेन को संचालित करे। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से उठाई गई मांगों को उच्चाधिकारियों तक भेजा जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser