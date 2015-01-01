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कार्रवाई:पटाखा गाेदाम का मालिक गिरफ्तार

अलवर4 घंटे पहले
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सदर थाना पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे रखने व बेचने के आराेप में शनिवार काे गोदाम मालिक स्कीम 10बी निवासी ओमप्रकाश खत्री काे गिरफ्तार कर लिया। प्रशिक्षु आईपीएस व सदर थानाधिकारी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने बताया कि बहराेड़ राेड पर धाेलीदूब में अब्दुल खान के मकान के पीछे बने दाे गोदामों पर दाे दिन पहले छापा मारा गया था।

इस दाैरान भारी मात्रा में अवैध रूप से किया गया पटाखाें का स्टाॅक मिला था। ये पटाखे जब्त कर लिए गए। उन्होंने बताया कि ओमप्रकाश खत्री ने विस्फोटक सामग्री बेचने का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया था। उसके पास स्टॉक रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था।

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