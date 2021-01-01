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रैली:पंचायत सहायकों ने रैली निकाली, ज्ञापन सौंपा

अलवर5 घंटे पहले
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अलवर. नियमितीकरण की मांग काे लेकर रैली निकालते पंचायत सहायक। - Dainik Bhaskar
अलवर. नियमितीकरण की मांग काे लेकर रैली निकालते पंचायत सहायक।

नियमितीकरण की मांग को लेकर बुधवार को ग्राम पंचायत सहायकों ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक संघ के जिलाध्यक्ष रामावतार ठेकला के नेतृत्व में पंचायत सहायकों ने कंपनी बाग से रैली निकाली।

रैली में उन्हाेंने प्रदेश सरकार से नियमित करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर प्रदेश सरकार को 8 फरवरी को विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी। पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रैली में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।

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