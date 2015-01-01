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निर्देश:पटाखे बेचने व चलाने पर जुर्माना, स्टाेन क्रशर पर 17 तक प्रतिबंध

अलवर3 घंटे पहले
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  • प्रदूषण राेकने के लिए एनजीटी ने दिए निर्देश

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलवर एवं भरतपुर जिले में पटाखों की बिक्री एवं उपयोग के साथ स्टोन क्रशर व हॉट मिक्स प्लांट पर राेक लगा दी है। जिला कलेक्टर आनन्दी ने बताया कि राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर पटाखों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।

इसके अनुसार पटाखे बेचने पर 10 हजार रुपए एवं उपयोग करते मिलने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने अलवर व भिवाड़ी के एसपी काे इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी ओपी गुप्ता ने बताया कि स्टोन क्रशर एवं हॉट मिक्स प्लांट के संचालन पर 17 नवम्बर तक रोक रहेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकाें में हवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल दिल्ली ने ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान की प्रभावी क्रियान्विति के लिए अलवर व भरतपुर जिले में सभी स्टोन क्रशर व हॉट मिक्स प्लांट पर यह राेक लगाई है।

निर्माण गतिविधियों में धूल उड़ने से राेकने के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का कठोरता से पालन कराया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दण्ड/निर्माण गतिविधि पर अस्थाई प्रतिबंध शामिल है। आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी उद्योगों/व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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