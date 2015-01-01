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सख्ती:विवाह समारोह के लिए अनुमति जरूरी, 100 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला सकेंगे

अलवर3 घंटे पहले
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देवउठनी एकादशी से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। शुक्रवार को जिला प्रशासन की ओर से विवाह समाराेह के लिए जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि काेराेना के कारण जिले में 30 नवंबर तक धारा 144 लागू है। इसे देखते हुए प्रशासन की गाइड लाइन की पालना करते हुए समाराेह आयाेजित करना हाेगा।

इस बात का ख्याल रखना हाेगा कि विवाह समाराेह में आमंत्रित मेहमानाें की संख्या 100 से अधिक नहीं हाे। एडीएम सिटी के अनुसार समाराेह का आयाेजन करने वालाें काे संबंधित एसडीएम काे पूर्व में सूचना देनी हाेगी। समाराेह में साेशल डिस्टेंसिंग के नियमाें का पालन हाेना चाहिए। फेस मास्क अनिवार्य हाेगा। समाराेह में आने वाले व्यक्तियाें के लिए थर्मल स्केनिंग, हैंड वाॅश व सेनेटाइजर की व्यवस्था की जानी चाहिए।

समाराेह में उपयाेग में आने वाले दरवाजाें के हैंडल्स व रेलिंग आदि काे बार-बार सेनेटाइज करने की व्यवस्था करनी हाेगी। किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की ओर से कुछ शर्तों पर इसकी अनुमति प्रदान की जाएगी। आयाेजन में भाग लेने वाले व्यक्तियाें की अधिकतम संख्या हाॅल की कुल क्षमता के आधार पर 50 प्रतिशत हाेनी चाहिए। यह संख्या अधिकतम 200 हाे सकती है। खुले मैदान व स्थान की क्षमता के आधार पर अधिकतम 250 व्यक्तियाें की अनुमति हाेगी। प्रत्येक व्यक्ति के बीच दाे गज की दूरी बनाए रखना जरूरी हाेगा।

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