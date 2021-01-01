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हाइवे से बेरियर हटाने की कोशिश:एक बार फिर से शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस व किसान आमने-सामने, जल्दी हाइवे खोलने को लेकर निर्णय लेने की तैयारी

अलवरएक घंटा पहले
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शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर हाइवे के बेरियर हटाने पहुंची जेसीबी। - Dainik Bhaskar
शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर हाइवे के बेरियर हटाने पहुंची जेसीबी।
  • हरियाणा पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौके पर

26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के अगले दिन बुधवार को शाहजहांपुर खेड़ा हरियाणा बॉर्डर एक बार फिर से पुलिस व किसान आमने-सामने हैं। असल में हरियाणा पुलिस अब नेशनल हाइवे को खोलने की तैयारी में है। जिसे देखते हुए किसान भी दिल्ली कूच करने को तैयार हो गए। अब इसी को लेकर उथल-पुथल है कि हाइवे से बेरियर हटाने के बाद किसानों को दिल्ली कूच करने जाने दिया जाएगा या नहीं। हालांकि कुछ देर बाद मामला शांत भी हो गया। किसान नेता बलवीर छिल्लर ने बताया कि बेरियर हटा देंगे तो किसान दिल्ली कूच कर जाएंगे। यही किसान चाहते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ हरियाणा के लोग भी आए थे। उनकी आपत्ति थी कि हाइवे बंद होने से कामकाज बंद है। उनको समझा दिया गया।

ट्रांसपोर्ट्स से जुड़े व्यापारी व किसानों में तनातनी भी
शाहजहांपुर बॉर्डर पर दोपहर बाद एक बार तो कुछ टांसपोर्ट से जुड़े व्यापारी व किसानों के बीच तनातनी का माहौल हो गया। ट्रांसपोटर्स व्यापारी चाह रहे हैं की हाइवे को खोल दिया जाए। जबकि किसानों का कहना है कि हाइवे खोलने से उनको कोई एतराज नहीं है। उन्हें दिल्ली कूच करने दिया जाए।

शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर टांसपोट्स व्यापारी व किसानों के बीच तनातनी हो गई।
शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर टांसपोट्स व्यापारी व किसानों के बीच तनातनी हो गई।

अब यही असमंजस की बेरियर हटाएंगे तो किसान जाएंगे या नहीं
अब शाजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर यही असमंजस की स्थिति है कि पुलिस के बेरियर हटाने के बाद किसानों केा दिल्ली कूच करने दिया जाएगा या नहीं। जय किसान आंदोलन के योगेन्द्र यादव, राजाराम मील, बलवीर छिल्लर सहित कई किसान नेता मौजूद हैं। जो पुलिस प्रशासन से बातचीत करने में लगे हुए हैं।

हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे
इस घटनाक्रम के बाद मौके पर हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। मतलब हरियाणा सरकार के निर्देश पर पुलिस जल्दी कोई निर्णय की तैयारी में है।जिस तरह से बॉर्डर पर पुलिस की सक्रियता दिख रही है। उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हाइवे की लेन से बेरियर हटाए जा सकते हैं।

पहले से काफी कम किसान
26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के बाद बॉर्डर पर किसानों की संख्या काफी कम हो चुकी है। कुछ अन्य राज्यों के किसान भी कम हुए हैं। इस बीच पुलिस बेरियर हटाने की तैयारी में है। जल्दी कोई निर्णय सामने आ सकता है।

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