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बदमाश गिरफ्तार:पुलिस को मिली सूचना, डकैती की योजना बनाते 2 गिरफ्तार

हरसौली32 मिनट पहले
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खैरथल थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जबकि उनके अन्य तीन साथी मौक़े से फरार हो गए। खैरथल थाना प्रभारी दारासिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि हरसौली बस स्टैंड के पास कुछ युवक हथियार लेकर घूम रहे है और डकैती की योजना बना रहे है। जिस पर पुलिस मौक़े पर पहुंची और मौक़े से दो युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। जबकि पुलिस को देखकर उनके तीन अन्य साथी मौक़े से भाग निकले। पकड़े गए आरोपी युवक सचिन व अनिल मुंडावर के रहने वाले है। पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है।

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