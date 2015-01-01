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रेलवे:पूजा, आश्रम व राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन भी अब बिजली इंजन से चलेंगी

अलवर32 मिनट पहले
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रेल यात्रियाें के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही अलवर हाेकर चलने वाली 3 और ट्रेनें बिजली के इंजन से चलेंगी। इनमें जम्मूतवी-अजमेर पूजा एक्सप्रेस, दिल्ली-अहमदाबाद आश्रम एक्सप्रेस और नई दिल्ली-अहमदाबाद स्वर्णजयंती राजधानी एक्सप्रेस शामिल हैं।

इनमें से पूजा व आश्रम एक्सप्रेस का लाभ अलवर के यात्रियाें काे मिलेगा। स्वर्णजयंती राजधानी ट्रेन अलवर में रुकती नहीं है। रेलवे ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी प्रयागराज-जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन बिजली के इंजन से चल रही है।

गाैरतलब है कि दिल्ली-मदार (अजमेर) रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण हाेने के बाद इस ट्रैक पर 29 नवंबर से मालगाड़ी और 14 दिसंबर से यात्री ट्रेन बिजली इंजन से चलना शुरू हाे गई।

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