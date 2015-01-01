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धनतेरस आज:सुबह 11.43 बजे तक प्रीति याेग, रात 11.06 तक चित्रा नक्षत्र

अलवर3 घंटे पहले
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चित्रा नक्षत्र और प्रीति याेग में 13 नवंबर काे धनतेरस मनाई जाएगी। इस दिन आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की पूजा हाेगी। महिलाएं धर्मराज के मंदिर में पत्तल चढ़ाएंगी। शाम काे मंदिरों व घराें में दीपदान किया जाएगा। इस दिन आभूषण, बर्तन, वाहन, चांदी के सिक्के, कपड़े व चांदी की लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा की खरीदारी शुभ व अक्षय मानी जाती है।

कई महिलाओं ने गुरुवार काे भी धर्मराज मंदिर में पत्तल चढ़ाई। पं. यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि 12 नवंबर की रात 1.55 बजे से 13 नवंबर की रात 11.06 बजे तक चित्रा नक्षत्र है। 12 नवंबर काे दाेपहर 3.44 से 13 नवंबर काे सुबह 11.43 बजे तक प्रीति याेग बन रहा है, जाे व्यापार में प्रगति अाैर खरीदारी के लिए शुभ है।
आज खरीदारी के लिए ये हैं मुहूर्त

  • सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त- दाेपहर 12 से 1.32 बजे तक
  • चर, लाभ, अमृत का चाैघड़िया- सुबह 6.49 से 10.30 बजे तक
  • अभिजित मुहूर्त, शुभ का चाैघड़िया- दाेपहर 12 से 1.30 बजे
  • पुन: चर का चाैघड़िया- शाम 4.12 बजे से शाम 5.33 बजे
  • पुन: लाभ का चाैघड़िया- रात 8.30 से 10 बजे तक
  • धन्वंतरि/बहीखाता/ कुबेर पूजन का मुहूर्त
  • सुबह 6.49 से 10.30 बजे तक -‌(बंशीधर पंचांग के अनुसार)
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