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नाे-एंट्री जाेन:बाजाराें में वाहनाें के प्रवेश पर लगाई राेक

अलवर3 घंटे पहले
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दीपावली पर्व पर पुलिस ने गुरुवार सुबह 8 बजे से ही शहर के विभिन्न नाे-एंट्री जाेन के सभी प्रवेश मार्गों पर बेरिकेड्स लगाकर वाहनाें के प्रवेश पर पूरी तरह राेक लगा दी। बाजाराें में सुबह 8 से रात 11 बजे तक वाहनाें पर राेक 14 नवंबर तक रहेगी। वहीं, सहायक पुलिस अधीक्षक (उत्तर) विकास सागवान ने शाम करीब 6.30 से 8 बजे तक शहर के मुख्य बाजाराें हाेपसर्कस, बजाजा बाजार, सर्राफा बाजार, घंटाघर, पंसारी बाजार, चर्च राेड व केडलगंज में पैदल गश्त की।

इस दाैरान उन्हाेंने व्यापारियों और आमजन से काेविड-19 की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पुलिस ने कंट्रोल रूम के सामने, मन्नी का बड़-चर्च राेड की ओर, काशीराम चाैराहा, नगर परिषद के सामने, त्रिपोलिया बाजार, अशाेका टॉकीज से मालाखेड़ा बाजार की ओर जाने वाले मार्गों पर बेरिकेड्स लगाकर नाकाबंदी प्वाइंट बनाए हैं।

इन जगहाें पर ट्रैफिक पुलिस के साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। नाकाबंदी प्वाइंटाें पर तैनात पुलिस कर्मियों ने किसी भी वाहन चालक काे नाे-एंट्री जाेन में नहीं जाने दिया। इसके चलते लाेगाें ने अपने वाहन प्रशासन की ओर से निर्धारित अस्थाई पार्किंगस्थल काशीराम चाैराहा, जय काॅम्पलेक्स, पुलिस कंट्रोल रूम के पास और कंपनी बाग के सामने खड़े किए। इन सभी अस्थाई पार्किग स्थलों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

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