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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा:रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाई, रोडवेज के अधिकारी सोते रहे, हालात बिगड़े तब 38 बसें लगाई

अलवर5 घंटे पहले
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  • कोरोना के खतरे के बीच बस स्टैंड पर सरकारी गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां
  • टिकट लेने के लिए दो घंटे तक लाइन में लगना पड़ा परीक्षार्थियों को
  • इसके बाद बस के लिए भटकते रहे, अधिकारियों को पता था कि भीड़ उमड़ेगी फिर भी पहले से नहीं की गई व्यवस्था

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6, 7 व 8 नवंबर को होनी है। इसके लिए प्रदेश भर में परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जिन परीक्षार्थियों को दूसरे जिलों में परीक्षा देने जाना था, वे गुरुवार को जब बस स्टैंड पर पहुंचे तो वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। दोपहर होते-हाेते बस स्टैंड पर सैंकड़ों की तादाद में परीक्षा देने वाले युवाओं की भीड़ जुट गई।

इसके बाद आनन-फानन रोडवेज की बसें चलाई गई। देर शाम तक मत्स्य नगर डिपो व अलवर डिपो ने 18-18 बसें और तिजारा डिपो ने 2 अतिरिक्त बसें चलाई। ये बसें जयपुर या इससे आगे के स्थानाें के लिए नियमित चलने वाली 22 बसाें के अतिरिक्त चलाई गई।

रोडवेज के अधिकारियों को पता था कि रेलवे ने अलवर होकर परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई है। बस स्टैंड पर भी परीक्षार्थियाें की भीड़ उमड़ेगी, इसके बावजूद अधिकारी सोते रहे और पहले से कोई व्यवस्था नहीं की। जब हालात बिगड़ने लगे और परीक्षार्थी गुस्से में दिखे, तब हंगामा होने के डर से एक-एक कर चालक-परिचालकों को बुलाकर बसें चलाई गई। टिकट विंडो पर भी पर्याप्त स्टाफ ना होने से लंबी लाइनें लगी। टिकट लेने के लिए परीक्षार्थियों को दो घंटे से अधिक समय तक लाइन में लगना पड़ा। इसके बाद बस के लिए भटकते रहे। कोरोना के खतरे के बीच बस स्टैंड पर सरकारी गाइडलाइन की जमकी धज्जियां उड़ी। भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हुई।

हम दो घंटे से लाइन में लगे हैं, कोई देखने वाला नहीं है
बानसूर निवासी दुली चंद को परीक्षा देने जयपुर जाना था। अलवर के बस स्टैंड पर आकर वह परेशान हो गया। दुलीचंद ने कहा कि दाे घंटे से अधिक समय हाे गया है हमें टिकट के लिए लाइन में लगे हुए। बसें कम हैं, हमें पूरे रास्ते परेशान होना पड़ेगा। मुंडावर से अाए अशाेक कुमार का कहना था कि लाइन में लगे दाे घंटे हो गए हैं, अभी आधा घंटा और लगेगा तब टिकट मिलेगा। टिकट मिलने के बाद बस का भी इंतजार करना पड़ेगा।

परीक्षा के बारे में हमें सूचना थी। हमने व्यवस्था की थी। हमारे पास अतिरिक्त बसें नहीं हैं। कुल 60 बसें हैं। इनमें से सात खराब हैं। 53 रूट पर चलती हैं। हमारे पास जैसे-जैसे बसें अाती रही, हम उन्हें जयपुर के लिए भेजते रहे। बसाें की कमी के कारण कुछ देरी हुई। फिर भी हमने शाम तक 18 बसें अतिरिक्त चलाई।
- रामावतार बुनकर, मुख्य प्रबंधक, मत्स्य नगर आगार

भीड़ अधिक हाेने पर अलवर आगार की ओर से भी बसें चलाई गई। कुल 18 बसें हमने शाम तक भेजी हैं। ये बसें नाॅन स्टाॅप जयपुर तक के लिए केवल परीक्षार्थियाें के लिए ही चलाई गई।
- दीपक गाैड़, यातायात प्रबंधक, अलवर आगार

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2020 अलवर व भिवाड़ी पुलिस जिले में 6 व 7 व 8 नवंबर को दो पारियों में सुबह 9 से 11 एवं दोपहर 3 से 5 बजे तक हाेगी। दोनों पुलिस जिलों में करीब 1 लाख 50 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जिलेभर में 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 19 परीक्षा केंद्र अलवर एवं 18 परीक्षा केंद्र पुलिस जिला भिवाड़ी में बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है। नकल रोकने के लिए उड़नदस्ते गठित किए गए हैं। अलवर एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

प्रत्येक पारी में करीब 15-15 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। एसपी ने बताया कि अलवर में करीब 90 हजार अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए ट्रैफिक थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं। भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि भिवाड़ी पुलिस जिले में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पांच उड़नदस्तों का गठन किया है। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। परीक्षा केंद्र के गेट पर प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र की चेकिंग होगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक पारी में करीब 10-10 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हाेंगे।

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