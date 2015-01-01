पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जागरूकता:रंगोली बना हरित दीपावली मनाने का संदेश

अलवर27 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मुख्यालय की ओर से गुरुवार को संगोष्ठी आयोजित की गई। स्काउट गाइड ने पटाखों का उपयोग नहीं करने की अपील की। कल्पना शर्मा ने रंगोली बनाकर हरित दीपावली मनाने का संदेश दिया। इस दौरान प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर एवं एडीपीसी समसा ने सभी सदस्यों को पटाखों से होने वाले नुकसान की जानकारी दी।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पूनम गोयल ने पटाखों से कोरोना काल में होने वाली परेशानी पर प्रकाश डाला। सीओ स्काउट प्रमोद शर्मा ने पटाखे नहीं चलाने के लिए प्रतिज्ञा दिलवाई। इस मौके पर प्रधानाचार्य महताब सिंह, डाइट उप प्राचार्य अनुरिता झा, बालकिशन, रामजीलाल, मधुसूदन शर्मा, मोहनलाल, जीतेन्द्र, शंभुदयाल, दिनेश आदि मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें