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आंदोलन की चेतावनी:कमीशन नहीं बढ़ा तो 10 को धरना देंगे राशन डीलर

अलवर3 घंटे पहले
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  • राशन विक्रेता नियोजक संघ के संभागीय जनसंपर्क कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष सरताज ने दी आंदोलन की चेतावनी

राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सरताज अहमद ने कहा कि प्रदेश सरकार राशन डीलरों का कमीशन 108 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति क्विंटल करे। सरकार ने मांगें नहीं मानी तो प्रदेशभर में राशन डीलर 10 फरवरी काे जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना देंगे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। मार्च में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर देंगे।

प्रदेशाध्यक्ष अहमद ने रविवार काे यहां राशन विक्रेता नियोजक संघ के संभागीय जनसंपर्क कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, तब छीजत का कोई प्रावधान नहीं रखा, लेकिन ऑफलाइन में एक प्रतिशत छीजत की छूट मिलने लगी। अब सरकार से 2 प्रतिशत छीजत की मांग की गई है। पॉस मशीन के मरम्मत के नाम पर 5.21 रुपए काटे जा रहे हैं, जो न्यायोचित नहीं हैं।

पूर्ववर्ती सरकार ने इस राशि को खुद वहन किया, जबकि वर्तमान सरकार ने इसका भार राशन डीलरों पर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दूसरे विभागों के कर्मचारियों की कोराेना से मौत होने पर 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया, लेकिन राशन डीलर के प्रति कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया जबकि कई राशन डीलरों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब एनएफएसए कार्डधारकों के आधार कार्ड राशन कार्ड में सीडिंग नहीं हुए और कर्मचारियों ने जिम्मेदारी से इनकार कर दिया, तब इस चुनौती काे राशन डीलरों ने ही स्वीकार किया।

उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति में योग्यता 8वीं पास और उम्र सीमा 55 वर्ष करने की मांग करते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्त के प्रावधानों में आश्रितों की पुत्रवधू व पौत्र को भी जोड़ना जनहित में रहेगा। कार्यक्रम को प्रदेश महामंत्री वेदप्रकाश गुप्ता, भरतपुर संभाग प्रभारी नेमीचंद शर्मा, सीकर जिलाध्यक्ष माणकचंद ढाका ने भी संबोधित किया। इस मौके पर बीकानेर संभाग प्रभारी घनश्याम आचार्य, जयपुर संभाग प्रभारी रामकेश मीणा, अलवर जिलाध्यक्ष हरिओम मीणा, जयपुर जिलाध्यक्ष रामजीवन जाट, दौसा के मनोहरलाल मीणा सहित जिले के राशन डीलर मौजूद रहे।

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