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निर्णय:राेडवेज करेगी बस सारथी नियुक्त, मासिक वेतन 11 हजार रुपए मिलेगा

अलवर32 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो

राेडवेज ने परिचालकाें की कमी को पूरा करने के लिए अनुबंध पर बस सारथी लगाने का निर्णय लिया है। मत्स्य नगर आगार में बसाें के संचालन के लिए 140 परिचालक हाेने चाहिए, लेकिन वर्तमान में 14 परिचालक कम हैं। इनके स्थान पर बस सारथी लगाए जाएंगे। बस सारथी काे 11 हजार रुपए मासिक वेतन और एक महीने में 4 अवकाश मिलेंगे।

बस सारथी के लिए आवेदक 10वीं पास हाेना चाहिए, उसकी आयु 18 से 55 साल के बीच हाेनी चाहिए, आवदेक के खिलाफ अपराधिक मामला नहीं हाेना चाहिए, राेडवेज की ओर से पूर्व में डिफाल्टर घाेषित नहीं हाेना चाहिए।

पुलिस वेरिफिकेशन व दाे चरित्र प्रमाणपत्र हाेने चाहिए। चयनित आवेदक काे 20 हजार रुपए इलेक्ट्राॅनिक टिकट मशीन के व मार्ग के अनुसार टिकट की धराेहर राशि जमा करानी हाेगी।

राेडवेज की ओर से निर्धारित लक्ष्य से कम आय लाने पर आवेदक की ओर से जमा कराई गई धराेहर राशि में से उक्त राशि की कटाैती की जाएगी। रोडवेज द्वारा चांदखेड़ी, काेटा, उदयपुर, जयपुर, बहराेड़, गंगानगर व झुंझुनूं रूट पर बस सारथी लगाए जाएंगे।

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