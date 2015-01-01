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हादसा:पिकअप की टक्कर से बाइक सवार रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक की माैत, चालक फरार

अलवर3 घंटे पहले
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सड़क हादसे में घायल हाेने पर गुरुवार देर शाम यहां सामान्य अस्पताल में भर्ती कराए गए रिटायर्ड शारीरिक शिक्षक 62 वर्षीय सुरेश मिश्रा की माैत हाे गई। शुक्रवार काे किशनगढ़बास थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंच कर मृतक सुरेश पुत्र मामचंद मिश्रा निवासी चामरोदा थाना किशनगढ़बास के शव का पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के परिजनों ने बताया कि सुरेश मिश्रा गुरुवार शाम करीब 4.45 बजे अपने गांव से बाइक पर भिंडूसी गांव में एक परिचित व्यक्ति से मिलने जा रहे थे।

रास्ते में गांव के पेट्रोल पंप के क्रॉसिंग के पास पीछे से तेज गति में आए पिकअप चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर घायल हाे गए। लोगों ने घायल सुरेश मिश्रा को सीएचसी किशनगढ़बास अस्पताल भिजवाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर रैफर कर दिया गया। अलवर लाने पर उसकी माैत हाे गई। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद चालक पिकअप काे माैके पर छाेड़कर भाग गया। पुलिस ने पिकअप काे बरामद कर लिया है। चालक की तलाश की जा रही है।

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