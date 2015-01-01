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हादसा:पिकअप की टक्कर से सेवानिवृत्त शिक्षक की हुई माैत

अलवर3 घंटे पहले
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भरतपुर जिले के नगर-खेड़ली रोड पर पिकअप वाहन की टक्कर में सेवानिवृत्त शिक्षक 63 वर्षीय रमाशंकर शर्मा पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी नगर की माैत हाे गई। सेवानिवृत्त शिक्षक रमाशंकर बुधवार देर शाम खेड़ली राेड पर घूमने निकले थे। इसी दाैरान फतेहपुर माेड़ के पास एक पिकअप चालक ने उन्हें टक्कर मार दी।

हादसे के बाद रमाशंकर को नगर सीएचसी में भर्ती करवाया गया, बाद में परिजनों ने रमाशंकर काे अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां देर रात चिकित्सकों ने रमाशंकर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद चालक पिकअप काे माैके पर छाेड़कर भाग गया था। पुलिस ने पिकअप काे बरामद कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नगर थाना पुलिस ने गुरुवार काे अलवर के अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया।

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