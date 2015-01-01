पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लापरवाही:रीकाे ने प्लाॅट आवंटित कर दिए, लेकिन सुविधाएं विकसित नहीं की, इस कारण नहीं लग पा रहे उद्याेग

अलवर33 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
एमआईए में यहां औद्याेगिक इकाइयाें के लिए प्लाॅट आवंटित किए हैं।
  • नियमानुसार प्लाॅट आवंटन के बाद दाे साल में औद्याेगिक इकाई शुरू करना जरूरी है

मत्स्य औद्याेगिक क्षेत्र में रीकाे ने उद्याेगाें के लिए प्लाॅट ताे आवंटित कर दिए, लेकिन आवंटन के करीब 10 महीने बाद भी इन प्लाॅटाें पर उद्याेग लगाने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं।

प्लाॅट देते समय रीकाे ने कहा था कि शीघ्र ही सभी प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके बावजूद बहुत से प्लाॅट ऐसे हैं जिनमें बिजली-पानी, सड़क, नाली व राेड लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। मार्किंग भी नहीं की गई है।

मत्स्य उद्याेग संघ और उद्याेगपतियाें का कहना है कि रीकाे काे प्लाॅट आवंटन करते समय नियमाें के तहत शीघ्र ही इन कामाें काे पूरा करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया है। नियमानुसार प्लाॅट आवंटन के बाद दाे साल में औद्याेगिक इकाई शुरू करना जरूरी है, लेकिन जरूरी सुविधाएं नहीं हाेने से लाेगाें काे उद्याेग लगाने में परेशानी हाे रही हैं।

औद्याेगिक इकाई नहीं लगा पा रहे उद्यमी

प्लाॅट लेने वाले अमित श्यामसुखा का कहना है कि हमने उद्याेग लगाने के लिए इसी साल फरवरी में रीकाे से एमआईए में प्लाॅट खरीदा था। वहां अभी तक किसी प्रकार का विकास नहीं किया गया है। पहले लाॅकडाउन के कारण हमने कुछ नहीं कहा।

इसके बाद भी जरूरी सुविधाएं नहीं मिली हैं। प्लाॅट आवंटी अनुज जैन ने बताया कि हमने फरवरी में प्लाॅट लेने के बाद उद्याेग लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। रीकाे ने दिवाली तक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही थी। अब कह रहे हैं कि मार्च तक सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे हमारा सेटअप बिगड़ गया है।

विकास हाे रहा अवरुद्ध

मत्स्य उद्याेग संघ के सचिव सुनील अग्रवाल का कहना है कि नियमानुसार सुविधाएं विकसित करने के बाद औद्याेगिक प्लाॅट आवंटित किए जाने चाहिए थे, लेकिन रीकाे ने अब तक सुविधाएं विकसित नहीं की हैं। मत्स्य मिनरल उद्याेग संस्थान के अध्यक्ष विनय मित्तल ने बताया कि औद्याेगिक क्षेत्र में नई इकाइयां लगती ताे विकास हाेता।

हमने कुल 91 प्लाॅट आवंटित किए हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए कहा है। इनमें कुछ जगह पहले से सुविधाएं हैं। जहां नहीं हैं, वहां सुविधाओं के लिए हमने मुख्यालय फाइल भेज रखी है। इन पर स्वीकृति मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। जब तक सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक सर्विस चार्ज नहीं लगाया जाएगा।
-आदित्य शर्मा, वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक, रीकाे

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें