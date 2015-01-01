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अलवर में सोने की लूट व ठगी:नकली सोना दिखाकर 4.5 लाख ठगे, दूसरी जगह रोडवेज बस में कोरियर कंपनी से करीब ढाई करोड़ के जेवर लूटे

अलवर21 मिनट पहले
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नकली को असली सोना बताकर उनके साथ 4 लाख 50 हजार की ठगी की गई।
  • दिवाली से 2 दिन पहले अलवर जिले में लगातार दो दिन तक सोने की लूट और ठगी के दो अलग-अलग बड़े मामले सामने आ गए

पूर्व सैनिक कैलाश चंद के परिवार ने कभी सोचा नहीं था कि लक्ष्मी पूजन से 2 दिन पहले ही नकली को असली सोना बताकर उनके साथ 4 लाख 50 हजार की ठगी हो जाएगी। न कभी दिल्ली की कूरियर कंपनी को आभास हुआ कि उनके साथ ढाई करोड़ रुपए के सोने की लूट होने वाली है।

असल में दिवाली से 2 दिन पहले अलवर जिले में लगातार दो दिन तक सोने की लूट और ठगी के दो अलग-अलग बड़े मामले सामने आ गए। ठगी के मामलों में अलवर पहले ही देश में बदनाम रहा है। अब ठगी करने के नए तरीके सामने आने लगे हैं। अलवर में लूट व ठगी के दोनों ही बड़े मामले होने के बावजूद पुलिस अभी एक का भी खुलासा नहीं कर सकी है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि रोडवेज बस को रुकवा कर करीब ढाई करोड रुपए के सोने के आभूषण लूट के मामले का जल्द ही खुलासा करेंगे। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि लुटेरे पकड़े गए हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इस लूट के पीछे हरियाणा सीमा के आसपास के बदमाशों का हाथ हो सकता है। जिस कार में यह बदमाश आए थे उसके आधार पर तफ्तीश आगे बढ़ी है और जल्दी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आने की संभावना बताई जा रही है।

सोने की ईट से टटलू काटने में बदनाम रहा

अलवर जिला सोने की नकली ईंट से दूसरे लोगों को ठगने के मामले में काफी बदनामी झेल चुका है। यहां सैकड़ों ऐसे मामले आ चुके हैं। नकली सोने की ईंट को असली बताकर और सस्ते दामों में बेचने का झांसा देकर कई राज्यों के लोगों को ठगा जा चुका है। लेकिन अब यह सब जगजाहिर हो गया तो ठगों ने अपने तरीके बदले हैं।

भोले भाले बनकर ठग रहे

कुछ भोले भाले बनकर आने वाले लोग ऐसे लोगों से संबंध बनाते हैं। जिनके पास कुछ पैसा होता है। पहले कुछ दिन तक सामान्य मेल मिलाप बढ़ाते हैं और फिर उनको कोई महंगी चीज सस्ते दामों में बेचने का ऑफर देते हैं। ताकि सामने वाला उन पर शक नहीं कर सके। हाल ही में बहरोड़ कस्बे में करीब 1 किलो नकली सोना बेचकर एक पूर्व सैनिक से 4 लाख 50 हजार रुपए की ठगी की गई।

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