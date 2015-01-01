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नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव:खेड़ली में संजय निर्विरोध चेयरमैन बने, खैरथल किशनगढ़, तिजारा व राजगढ़ में होगा मतदान

अलवर32 मिनट पहले
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खेड़ली. संजय गीजगड़िया को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाते रिटर्निंग अधिकारी।
  • खेड़ली कांग्रेस के साहिल ने लिया नामांकन वापि‍स, बहरोड़ नपा में निर्विरोध हो चुका चेयरमैन का चुनाव

बहरोड़ नगर पालिका के बाद गुरुवार को खेड़ली नपा में भी चेयरमैन का चुनाव निर्विरोध हुआ। चेयरमैन पद के नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी मुकाबले से हट गए और भाजपा के संजय गीजगड़िया निर्विरोध चेयरमैन घोषित हुए। इधर, खैरथल, किशनगढ़बास, तिजारा और राजगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के ही उम्मीदवार चेयरमैन की दौड़ में बचे हैं।

खैरथल: नपा निर्वाचन अधिकारी रामसिंह राजावत ने बताया कि नामांकन वापसी के अंतिम दिन भाजपा से सुमित राेघा, कांग्रेस से आजाद चाैधरी व ओमप्रकाश राेघा और निर्दलीय विनाेद वलेचा ने नामांकन वापस लिए। 20 दिसंबर को कांग्रेस के विक्रम चाैधरी व भाजपा के हरीश राेघा के बीच अध्यक्ष पद का चुनाव होगा।

किशनगढ़बास : नपा के रिटर्निंग अधिकारी मुकुट सिंह ने बताया कि अध्यक्ष के लिए तीन नामांकन भरे गए थे। इनमें से निर्दलीय प्रत्याशी ममता बसवाल ने नामांकन वापस लिया है। भाजपा से तारामणि सिंघल व कांग्रेस से हेमलता भारती के बीच चुनाव होगा। नपा के 25 वार्डों में 10 पार्षद भाजपा, 6 कांग्रेस व 9 निर्दलीय पार्षद चुने गए हैं।

खेड़ली : नगर पालिका में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मि‍लने के बाद अध्यक्ष पद पर संजय गीजगड़िया को अध्यक्ष घोषित कि‍या गया है। रिटर्निंग अधिकारी अनिल सिंघल ने उन्हें गुरुवार को शपथ दि‍लाई।

इससे पहले चेयरमैन नामांकन वापस लेने की अंतिम समय सीमा में कांग्रेस प्रत्याशी साहिल बंसल द्वारा नाम वापस लेने से वे निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। नगर पालिका में 2015 की बाेर्ड में पार्षद रह चुके हैं भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं तथा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं।

उनके शपथ ग्रहण में पूर्व विधायक रमेश खींची, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय सिंह नरूका, जितेन्द्र राठौड़ आदि मौजूद रहे। खेड़ली नपा में दूसरी बार अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। 2005 में नपा अध्यक्ष पद पर सत्यवृत आर्य भाजपा से निर्विरोध चुने गए थे।

अबकी बार विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में भाजपा ने 25 में से 13 सीट हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कि‍या। 3 निर्दलीय पार्षद साथ लाकर भाजपा ने निर्विरोध अध्यक्ष बना लिया।

राजगढ़ : नपा चेयरमैन चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन किसी ने नाम वापिस नहीं लिया। दोनों ही प्रत्याशी पालिकाध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में हैं।

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