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स्कॉलरशिप:पांच तक फॉरवर्ड करने होंगे अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन

अलवर7 घंटे पहले
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अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए छात्रवृत्ति आवेदनपत्र शिक्षण संस्थानों काे 5 फरवरी तक सत्यापित कर जिला अल्पसंख्यक विभाग काे फॉरवर्ड करने हाेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अकबर खान ने बताया कि पात्र विद्यार्थियों के फाॅर्म और उनके नामाें की सत्यापित सूची संस्था नाेडल अधिकारी द्वारा फॉरवर्ड किए जाएंगे।

काेई भी आवेदन फर्जी नहीं हाेने का प्रमाणपत्र ई मेल करना हाेगा। छात्रवृत्ति के लिए 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता इस वर्ष के लिए समाप्त कर दी गई है। जिन शिक्षण संस्थानों के पास यूजर आईडी व पासवर्ड नहीं हैं, वे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर जारी करा सकते हैं।

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