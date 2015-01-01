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लाभ:वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में ई-मित्र से मुफ्त करा सकेंगे आधार कार्ड की सीडिंग

अलवर3 घंटे पहले
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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग का काम अभियान के तौर पर किया जाएगा। जिला कलेक्टर आनन्दी ने बताया कि आधार सीडिंग के कार्य में राशन डीलर तथा ई-मित्र संचालक मुख्य भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी स्वयं या उचित मूल्य दुकानदारों की सहायता से अपने गांव या नजदीकी ई-मित्रों के माध्यम से अपने आधार कार्ड की जानकारी देकर राशन कार्ड में आधार कार्ड सीडिंग निशुल्क करा सकते हैं।

आधार कार्ड सीडिंग कार्य के लिए उचित मूल्य दुकानदारों तथा ई-मित्र संचालकों को विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी की प्रविष्टि के लिए एक-एक रुपए का भुगतान किया जाएगा। आधार सीडिंग के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य जिले से बाहर मजदूरी या शिक्षा के लिए माइग्रेट करता है तो वहां भी उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री ले सकेगा। उन्होंने बताया कि आधार सीडिंग कार्य की प्रतिदिन खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी।

आधार सीडिंग कार्य में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा तकनीकी मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी जिला रसद अधिकारियों को प्रविष्टि से बचे हुए लाभार्थियों की सूची पहले भेजी जा चुकी है, जिससे उनके लिए कार्ययोजना बनाना आसान होगा।

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