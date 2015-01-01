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राहत की खबर:ईएसआईसी कॉलेज भवन में राज्य सरकार अपना मेडिकल कॉलेज चलाने को तैयार

अलवर3 घंटे पहले
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  • राज्य चिकित्सा शिक्षा आयुक्त व कलेक्टर ने केंद्रीय सचिव काे प्रस्ताव देकर एक महीने में मांगा जवाब

एमआईए स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज भवन में राज्य सरकार अब अपना मेडिकल कॉलेज चलाने को तैयार है। अगर केन्द्र सरकार एक महीने में सकारात्मक जवाब देगी तो राज्य सरकार को इसके हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी तक केन्द्र सरकार इस भवन में मेडिकल कॉलेज चलाने का निर्णय नहीं कर सकी है।

मे्डिकल कॉलेज शुरू करने के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज भवन राज्य सरकार को सौंपने का प्रस्ताव राज्य चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिवांगी व जिला कलेक्टर आनंदी ने केन्द्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा के समक्ष रखा है। मेडिकल कॉलेज के संबंध में शुक्रवार को ईएसआईसी हॉस्पिटल में बैठक हुई।

एडीएम द्वितीय राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बैठक में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त व जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय सचिव को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज भवन में राज्य सरकार का मेडिकल कॉलेज चलाने का प्रस्ताव दिया है। केन्द्रीय सचिव को एक महीने में जवाब देने का आग्रह किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सहमत हाेने पर राज्य सरकार की ओर से यहां जेल की 18 बीघा जमीन पर मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण नहीं किया जाएगा। इस मामले में केन्द्रीय सचिव ने सकारात्मक रुख दियाया है।

वे राज्य सरकार के प्रस्ताव की रिपोर्ट केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में देंगे और वहां चर्चा के बाद इसका जवाब देंगे। अगर केन्द्र सरकार का जवाब पॉजिटिव हुआ तो आगामी महीनों में भवन के हस्तांतरण की कार्रवाई कर मेडिकल कॉलेज खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और जेल की जमीन पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई रोक दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने जेल की जमीन पर मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए नोएडा की कंस्ट्रक्शन एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी है।

केन्द्र सरकार का उद्देश्य, आमजन को मिले बेहतर चिकित्सा सुविधा : चंद्रा
चिकित्सा शिक्षा आयुक्त व कलेक्टर के साथ बैठक में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि केन्द्र सरकार का उद्देश्य आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। इसलिए सरकार मेडिकल कॉलेज के संचालन के विकल्प तलाश रही है। मेडिकल कॉलेज संचालन को लेकर केन्द्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय गंभीर है। इसलिए इसे रोगियों की सुविधा के लिए जल्द ही उपयोगी बनाया जाएगा। बैठक में केन्द्रीय सचिव, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त व कलेक्टर ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का अवलोकन कर बैठक में विचार-विमर्श किया।

बैठक में ईएसआईसी कॉलेज को राज्य सरकार को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक संसाधनों एवं नियमों पर भी चर्चा की। पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। बैठक में उन्होंने ईएसआईसी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विवेक तिवाड़ी से अस्पताल के रखरखाव, आवश्यक संसाधन एवं आउटडोर में राेजाना आने वाले मरीजों की जानकारी ली।

बैठक से पहले उन्होंने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज भवन व परिसर का अवलोकन कर बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। इस मौके पर ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक गुलाब चन्द दारजी, ईएसआईसी के डॉ. रवि शर्मा, पीएमओ डॉ. सुनील चौहान आदि मौजूद रहे।

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