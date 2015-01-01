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विद्यार्थी दिवस:विद्यार्थी बीमा सुरक्षा सप्ताह कल से शुरू

अलवर2 दिन पहले
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बाल दिवस के उपलक्ष्य में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा 7 से 14 नवम्बर तक विद्यार्थी दिवस बीमा सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जाएगा।

इसमें विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रक्रियाधीन तथा अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले वे सभी दावा प्रकरण जिनमें जरूरी दस्तावेज संलग्न कर दिए गए हैं, का शत-प्रतिशत निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलाें में अध्ययनरत विद्यार्थियों की दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/स्थाई क्षति की स्थिति में विद्यार्थियों के माता-पिता को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए वर्ष 1996 से विभाग द्वारा यह योजना चलाई जा रही है।

वर्तमान में निजी विद्यालयों, राजकीय/निजी काॅलेजाें, विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी ऐच्छिक आधार पर विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना चल रही है। सरकारी स्कूलाें के विद्यार्थियों के लिए बीमाधन एक लाख रुपए देय है।

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