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शव की पहचान:गोवर्धन के गेस्ट हाउस में मिला शव तसई गांव के हारून का था

गोवर्धन4 घंटे पहले
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बुधवार सुबह गोवर्धन बस स्टैंड के सामने स्थित उर्मिला सेवा सदन में एक व्यक्ति कमरे में मृत मिला था। उसकी साथी महिला फरार हो गई थी। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि मृत युवक की पहचान तसई कठूमर निवासी हारून के रूप में हुई है।

मृतक के भाई रमजान के अनुसार हत्यारोपी महिला प्रेमवती विधवा है तथा उसके पति रामप्रसाद की मृत्यु करीब छह वर्ष पूर्व हो चुकी थी। उसके भाई को प्रेम जाल में फंसाकर गोवर्धन लाकर प्रेमवती ने हत्या कर दी। पुलिस हत्यारोपी महिला प्रेमवती को गिरफ्तार करने को प्रयास में जुटी है।

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