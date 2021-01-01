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  • The Efforts Till Now To End The Peasant Movement At Shahjahanpur Haryana Border Failed, The Villagers Came And Kept Sending Back Explaining The Farmer Leaders

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शाहजहांपुर में किसान आंदोलन का हाल:आंदोलन खत्म कराने की अब तक की सभी कोशिश फेल, ग्रामीण आते हैं और किसान नेता समझाकर वापस भेज देते

अलवरएक घंटा पहले
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शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान। आंदोलन अब एक बार फिर से तेज होने लगा है। - Dainik Bhaskar
शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान। आंदोलन अब एक बार फिर से तेज होने लगा है।

कृषि कानूनों के विरोध में शाहजहांपुर-हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसक घटना के बाद अब एक बार फिर से किसान आंदोलन बढ़ने लगा है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए कई बार हरियाणा के आसपास के ग्रामीण आए। हाइवे को खाली करवाने की कोशिश की। लेकिन, हर बार किसान नेताओं ने उनको बखूबी समझाकर वापस भेज दिया। पिछले तीन दिनों से भी शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर किसान व आसपास के ग्रामीणों के बीच यह क्रम जारी है। लेकिन, अब तो वापस किसान आंदोलनकारियों की संख्या कुछ बढ़ी है।

फिर से बढ़ी किसानों की संख्या
शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या पहले से बढ़ी है। दरअसल, 26 जनवरी के बाद श्रीगंगानगर के काफी किसान वापस बॉर्डर पर आए हैं, जो पहले धारूहेड़ा के आसपास आंदोलनरत थे। उनके वापस शाहजहांपुर आने के बाद किसानों की संख्या बढ़ी है। किसान नेता लगातार ग्रामीणों से भी संपर्क साध रहे हैं। उनका कहना है कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो हुआ वह गलत हुआ। लेकिन, इसके पीछे असामाजिक लोगों का हाथ है।

अब फिर से लंगर चालू
अब बॉर्डर पर पहले की तरह लंगर चालू हो गए हैं। श्रीगंगानगर के किसान आने के बाद लंगरों की संख्या बढ़ गई है। किसान नेता नियमित तौर पर राजस्थान व हरियाणा के किसानों से अपील कर रहे हैं। योगेन्द्र यादव भी किसानों से अपील कर रहे हैं कि जितनी संख्या में किसान आंदोलन में आएंगे। उतनी जल्दी सरकार पर कानून वापस लेने का दबाव बनेगा। यही नहीं इस बार किसानों का आंदोलन कुचल दिया गया तो भविष्य में किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं हो सकेगी।

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