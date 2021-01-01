पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्वास्थ्य:टीबी के 63 फीसदी नए मरीजों को ही ढूंढ सका चिकित्सा विभाग, 8416 राेगी चिह्नित

अलवर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सरकारी अस्पतालों में 4241 व प्राइवेट में 4175 मरीज पहुंचे, सीबी नॉट मशीन से 4339 की जांच

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिले में टीबी के 63 फीसदी नए मरीजों को ही चिह्नित कर पाया है। यहां 13300 के लक्ष्य के मुकाबले 8416 टीबी के नए मरीज मिले हैं, जिनमें करीब 175 मरीज ऐसे हैं जो बीच में दवा छोड़ बैठे और परेशानी हुई तो फिर दवा लेने पहुंच गए। ऐसे मल्टी ड्रग रेसिसटेंट (एमडीआर) मरीज में टीबी बेहद खतरनाक है।

टीबी के मरीज सरकारी अस्पतालों के मुकाबले प्राइवेट अस्पतालों में भी लगभग समान संख्या में इलाज कराने पहुंचे हैं। यानी सरकारी अस्पतालों में 6400 लक्ष्य के मुकाबले 4241 मरीज और प्राइवेट अस्पतालों में 6900 के लक्ष्य के मुकाबले 4175 टीबी मरीज चिह्नित किए गए। सरकार के निर्देश पर प्राइवेट अस्पतालों, मेडिकल स्टोर पर दर्ज रिकाॅर्ड से ये टीबी के मरीज सामने आए हैं। पहले ये मरीज दवा लेकर चले जाते थे और सरकार की पकड़ से बाहर थे।

एचआईवी जांच में प्राइवेट अस्पताल आगे: टीबी मरीजों की एचआईवी जांच में प्राइवेट अस्पताल आगे हैं। सरकारी अस्पतालों में आने वाले टीबी मरीजों की 90 प्रतिशत और प्राइवेट अस्पताल मरीजों की 93.68 प्रतिशत एचआईवी जांच कराने में सफल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में 5981 के लक्ष्य के मुकाबले 5381 और प्राइवेट अस्पतालों में 4049 के लक्ष्य के मुकाबले 3793 की एचआईवी जांच हुई है।

61 प्रतिशत के ही सही बैंक खाते दर्ज

टीबी मरीजों को निशुल्क इलाज के साथ निशुल्क पोषण योजना में संतुलित पौष्टिक आहार के लिए 500 रुपए मासिक दिए जाते है। जिले में निशुल्क पोषण योजना में 9228 मरीज शामिल हैं, लेकिन इनमें 61 प्रतिशत के ही सही बैंक खाता नंबर दर्ज है। इसी कारण इन्हें 15.44 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
^जिले मे प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में 8 हजार से अधिक टीबी के नए मरीज मिले हैं। टीबी मरीजों की संख्या सरकारी अस्पतालों में सर्वाधिक रहती है लेकिन कोविड के कारण कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। जो मरीज चिह्नित हुए हैं उनमें से 90 प्रतिशत की एचआईवी जांच कराई गई है।
-डॉ. योगेन्द्र शर्मा, जिला क्षय रोग अधिकारी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser