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छठ महापर्व:पूर्वांचल के लोगों ने छिपते सूरज को अर्घ्य दे परिवार और समाज की मंगल कामना की

अलवर3 घंटे पहले
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  • आज उदय हाेते सूर्य काे देंगे अर्घ्य, इसी के साथ 4 दिवसीय पर्व का हाेगा समापन

लाेक आस्था के पर्व छठ पूजा के तीसरे दिन शुक्रवार शाम काे पूर्वांचल के लाेगाें ने अस्त हाेते सूर्य काे अर्घ्य दिया। इस दाैरान सागर जलाशय छठ मैया के भजनाें से गूंज उठा। रंग बिरंगी राेशनी हाेने से दिवाली जैसा माैहाल था। शनिवार काे उदय हाेते सूर्य काे अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा पर्व का समापन हाेगा।

अस्त हाेते सूर्य काे अर्घ्य देने के लिए शाम 4 बजे से ही पूर्वांचल के लाेग सागर जलाशय पर परिवार के साथ पहुंचना शुरू हाे गए। बांस की टाेकरी सिर पर रखकर लाेग सागर के तट पर पहुंचे। टाेकरी में पूजा का सामान था। महिलाओं ने सागर जलाशय में स्नान करने के बाद सूर्य भगवान की विधिवत पूजा की। बांस की टाेकरी और सूप (छाजला) में पूजन सामग्री फूल, गुड़ व आटे से बनी मिठाई ठेकुआ, खजूर, केला, सीताफल, गन्ना, मीठा नींबू व नारियल था।

पानी में खड़े हाेकर अस्त हाेते सूर्य काे अर्घ्य दिया। महिलाओं ने छठ मैया के भजन गाए। शाम हाेते ही सागर रंग-बिरंगी राेशनी से जगमग हाे गया। काेराेना गाइड लाइन व धारा 144 के कारण इस बार सागर पर श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी नहीं की। भजनाें के लिए साउंड सिस्टम भी नहीं लगाया गया। पूर्वांचल विकास सेवा समिति की ओर से सागर पर राेशनी कराई गई। समिति की ओर से एमअाईए राेड, पंडित का बास व बख्तल की चाैकी पर अस्त हाेते सूर्य काे अर्घ्य देने की भी व्यवस्था की गई।

इन जगह गड्ढा खाेदकर अर्घ्य देने के लिए टैंकराें से पानी भरा गया। शाम काे घराें में कीर्तन हुआ। मन्नत पूरी हाेने वालाें के यहां प्रतीकात्मक हाथी बैठाए गए। शनिवार काे उदय हाेते सूर्य काे अर्घ्य दिया जाएगा। इससे पहले महिलाएं सागर में ही स्नान करेंगी। इसी दिन व्रतियाें का 36 घंटे का उपवास पूरा हाेगा। वे प्रसाद ग्रहण उपवास खाेलेंगे। इसी के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा पर्व का समापन हाेगा।

अर्घ्य देने के लिए कई जगह की व्यवस्था
दुर्गा सेवा एवं विकास समिति की ओर से भी छठ पूजा पर उदय हाेते सूर्य काे अर्घ्य देने के लिए विभिन्न जगह व्यवस्था की गई है। समिति अध्यक्ष सीके सिंह ने बताया शनिवार काे सूर्य काे अर्घ्य देने के लिए देसूला, नाहरपुर, बख्तल की चाैकी, पंडित का बास व कमला काॅलाेनी व्यवस्था की है। उन्हाेंने बताया कि शनिवार काे छठ पूजा का समापन हाेगा। घर में प्रसाद बांटकर व्रती 36 घंटे का उपवास खाेलेंगे।

स्वच्छता की सीख देता है छठ पर्व
पूर्वांचल विकास सेवा समिति के अध्यक्ष लक्ष्मेश सिंह का कहना है कि सूर्य उपासना का पर्व छठ पूजा हमें स्वच्छता की सीख देता है। छठ पूजा में शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। व्रतियाें का खाने बनाने के लिए चूल्हा अलग हाेता है। उनके बर्तन और राशन सामग्री भी अलग हाेती है। यह सब हम दैनिक जीवन में भी अपना सकते हैं। सूर्य स्वच्छता का प्रतीक है जिसकी किरणें हवा पानी काे साफ करती हैं। व्यक्ति के शरीर काे भी निराेगी बनाती हैं। सूर्याेदय के समय सूर्य की किरणाें से विटामिन डी मिलता है।

इन 3 आदताें से सालभर रह सकते हैं स्वच्छ
1. घर का कचरा नगर परिषद के वाहन में ही डालें। घर के बाहर इधर-उधर नहीं डालें।
2. गीला और सूखा कचरा घर से ही अलग-अलग हाे। इसके लिए जन भागीदारी और जागरुकता आवश्यक है।
3. सार्वजनिक जगह पर कचरा न डालें। डालने वाले पर जुर्माना लगे।

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