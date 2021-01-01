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अलवर शहर में सर्दी में भी पानी का टोटा:शहर की सरकार के मुखिया व उप मुखिया के वार्ड में पानी की किल्लत, आमजन न कचहरी रोड पर जाम लगाया

अलवर2 घंटे पहले
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शहर में कचहरी रोड पर जाम के दौरान अधिकारियों से चर्चा करते लोग। - Dainik Bhaskar
शहर में कचहरी रोड पर जाम के दौरान अधिकारियों से चर्चा करते लोग।

शहर में सर्दी के दिनों में भी पानी की किल्लत कम नहीं हो सकी। आगे गर्मियों में आमजन के सामने और मुश्किलें आने वाली हैं। नगर परिषद अलवर के सभापति व उप सभापति वाले वार्ड में पानी का संकट बरकरार है। जिससे परेशान होकर सोमवार को कॉलोनी के लोगों ने कचहरी रोड पर जाम लगा दिया। इसके बाद जलदाय विभाग के अधिकारी व तहसीलदार मौके पर पहुंचे। जिन्होंने आमजन से समझाइश कर जाम को खुलवाया।

कॉलोनीवासी बाेले सभापति व उप सभापति नहीं सुन रहे
कॉलोनीवासी कपिल जसाइवाल ने कहा कि वार्ड 17 व 18 में पानी की किल्लत बरकरार है। जबकि नगर परिषद के सभापति व उप सभापति इन दोनों वार्डों से ही चुनाव जीते हैं। परिषद के सबसे बडे़ पद पर चुने गए जनप्रतिनिधि भी उनके वार्ड में पानी की समस्या से छुटकारा नहीं दिला सके हैं।

हमें स्थाई समाधान चाहिए
वार्ड की महिलाएं भी पानी की समस्या को लेकर जाम लगाने पहुंची। उन्होंने कहा कि हमें पानी की समस्या का स्थाई समाधान चाहिए। एक दिन के लिए पानी पहुंचाने से आमजन को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पानी की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। पहले की तुलना में भूजल काफी नीचे जा चुका है। जिसका सप्लाई पर भी असर पड़ा है। इसका जल्दी कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। अधकारियों के आश्वासन के बाद रोड से जाम हटवाया गया।

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