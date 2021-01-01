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  • Then The Peasants Had Reached Manesar In Latte Tents, The Police Did Not Let Go, The Movement Back On The Border As Before

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लौट के किसान बॉर्डर पर आए:शाहजहांपुर-खेड़ा बॉर्डर से मानेसर तक पहुंचे थी परेड, पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया; वापस आके फिर मोर्चा संभाला

अलवरएक घंटा पहले
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इस तरह सुबह 11 बजे भीड़ रही बॉर्डर पर। इसके मुकाबले शाम को किसानों की संख्या एक चौथाई ही रह गई। - Dainik Bhaskar
इस तरह सुबह 11 बजे भीड़ रही बॉर्डर पर। इसके मुकाबले शाम को किसानों की संख्या एक चौथाई ही रह गई।

26 जनवरी को शाहजहांपुर-खेड़ा हरियाणा बॉर्डर से किसान ट्रैक्टर परेड करते हुए मानेसर तक गए। उससे आगे पुलिस ने जाने नहीं दिया। सुबह 11 बजे से शाहजहांपुर से मानेसर की ओर ट्रैक्टर, जीप और कार लेकर निकले किसान शाम करीब सात बजे तक वापस लौट आए। आस पास के क्षेत्र से आए किसान घर लौट गए। लेकिन, टैंट और तम्बुओं वाले किसान वहीं डटे हैं। उनका कहना है कि घर तब तक नहीं लौटेंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते।

दिन में हजारों की भीड़ थी
26 जनवरी को सुबह करीब 11 बजे बॉर्डर हजारों किसानों की भीड़ थी। हजारों ट्रैक्टर, जीप और कारें खड़ी रही। लेकिन, शाहजहांपुर खेडा हरियाणा बॉर्डर से वापस लौटने के बाद भीड़ दिन की तुलना में एक चाैथाई से भी कम रह गई। मतलब जो लोग सीधे ट्रैक्टर व वाहनों के जरिए दूर दराज से आए थे। वे सब वापस लौट आए। लेकिन, हाइवे पर पहले से टैंट जमा कर बैठे किसान वहीं आ गए।

7 बजे आकर लंगर में खाना गया
असल में किसान सुबह 11 बजे शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर से मानेसर की ओर से निकले थे। फिर सभी किसान शाम करीब सात बजे तक वापस आए। इसके बाद उन्होंने लंगर में खाना गया। करीब 9 बजे के बाद तक किसानों के खाने का इंतजाम होता रहा। इसके बाद टैंटों में आराम किया। कार-जीप व अन्य वाहनों से आने वाले किसान, नेता व आमजन वापस लौट आया।

अब फिर से पहले की तरह आंदोलन
26 जनवरी के बाद अब फिर से पहले की तरह किसानों को आंदोलन शुरू हो गया है। यहां चुरू, सीकर, भीलवाड़ा सहित अनेक जिलों के किसान आंदाेलनर कर रहे हैं। खासकर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के सैकड़ों किसान तम्बुओं में हर समय रहते हैं। नियमित रूप से बाहर से किसान आते रहते हैं। इस कारण संख्या बढ़ती रहती है।

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