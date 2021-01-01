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राब बनाने वालाें पर काेई असर नहीं:पूरे प्रदेश में धरपकड़ हाे रही, फिर भी अलवर के पास दहक रही अवैध शराब की भट्टियां

अलवर2 घंटे पहले
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  • शहर के पास 5000 लीटर वाश नष्ट, आराेपियाें काे नहीं पकड़ सकी पुलिस

भरतपुर और भीलवाड़ा में हुई माैताें के बाद पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ एक महीने से अभियान चल रहा है। इसके बावजूद हथकढ़ शराब बनाने वालाें पर काेई असर नहीं पड़ा है। अभी भी अलवर शहर से आठ-दस किलाेमीटर दूर अवैध शराब की भट्टियां दहक रही हैं।

सदर थाना पुलिस ने बुधवार काे गांव दादर, मेडीबास व केसरपुर सहित आसपास इलाके में अवैध शराब बनाने व बेचने वालाें के खिलाफ अभियान चलाया। इस दाैरान पुलिस काे देखकर अवैध शराब बनाने वाले भाग गए। पुलिस ने दादर, मेडी बास व जयंती फैक्ट्री पास खेताें में बनी अवैध शराब की भट्टियां ताेड़ी और 5 हजार लीटर वॉश नष्ट की। थानाधिकारी महेश शर्मा ने बताया कि सूचना पर थाना पुलिस ने क्यूआरटी के सहयोग ने छापेमार कार्रवाई की। इस दाैरान गांव मेडी बास के ईंटभट्टे व जयंती फैक्ट्री के सामने खेताें में अवैध हथकढ़ शराब बनाने की भट्टियां मिली।

पुलिस ने यहां पर करीब 2200 लीटर वाश नष्ट की। यहां हथकढ़ शराब बनाने में उपयोग लिए जाने वाले लाेहे के ड्रम व बड़े भगोने मिले। सीमेंट के पक्के टैंक मे वाश भरी मिली। इसे माैके पर नष्ट किया गया। जयंती फैक्ट्री के सामने खेताें में 2800 लीटर वॉश नष्ट की। यहां भी हथकढ़ शराब बनाने की भट्टियां बनी हुई थी और पक्का टैंक बनाया हुआ था।

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