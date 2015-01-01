पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय:अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे, नर्सिंग परीक्षा का कार्यक्रम जारी

अलवर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं। इसलिए छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की संभावना लगभग समाप्त हो गई हैं। एेसी स्थिति में छात्र असमंजस में नहीं रहें और अपनी पढ़ाई नियमित जारी रखें।

राजस्थान ग्रेजुएट नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष एवं अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के उप प्राचार्य राहुल गर्ग ने बताया कि विवि ने कोरोना महामारी के कारण परीक्षाएं स्थगित की मार्च 2020 की शेष एमएससी नर्सिंग की सप्लीमेंट्री प्री व फाइनल ईयर की परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है और प्रायोगिक परीक्षाएं जारी हैं।

जून-जुलाई में होने वाली बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की सप्लीमेंट्री की परीक्षाओं का भी टाइम टेबल जारी कर दिया है। इनमें से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होंगी। राजस्थान नर्सिंग कौंसिंल भी जीएनएम अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करा चुका है और शेष परीक्षाएं शीघ्र होंगी। विवि की एमएससी व बीएससी नर्सिंग की मुख्य परीक्षाएं दिसंबर में होती हैं, जिनमें अभी 2 महीने शेष हैं। इसलिए अब छात्र पढ़ाई जारी रखें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें