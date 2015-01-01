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वन्यजीव:सरिस्का में बाघिन एसटी-14 ने एक नहीं, दो शावकों को दिया था जन्म

अलवर/ सरिस्का2 दिन पहले
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  • 13 दिन बाद दूसरे शावक का भी फोटो कैमरा ट्रैप में आया, सरिस्का में अब 10 बाघिन, 6 बाघ व 6 शावक

सरिस्का बाघ परियोजना की बाघिन एसटी-14 ने एक नहीं बल्कि दो शावकों को जन्म दिया था। जंगल में लगे कैमरा ट्रैप में 13 दिन बाद बाघिन के साथ दो शावकाें की फोटो आई है। इससे पहले एक दिसंबर को इस बाघिन को एक शावक के साथ घूमता देखा गया था। सरिस्का प्रशासन की ओर से मंगलवार को बाघिन एवं उसके दोनों शावकों की फोटो जारी किए गए हैं।

सरिस्का में अब बाघों का कुनबा बढ़कर 22 हो गया है। इनमें 10 बाघिन, 6 बाघ एवं 6 शावक हैं। सरिस्का के वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक आरएन मीना ने बताया कि बाघिन एसटी-14 के विचरण क्षेत्र सुकोला, नलदी, चौपड़ा व डाबली में कैमरा ट्रेप की संख्या बढ़ाई गई। बाघ की निगरानी के लिए सघन मॉनिटरिंग की जा रही थी। इस इलाके में लगे कैमरों की 14 दिसंबर को जांच की।

इसमें बाघिन दो शावकों के साथ दिखाई दे रही है। दोनों शावकों की उम्र दो महीने से अधिक है। सरिस्का में शावकों की संख्या 6 हो गई है। इनमें बाघिन एसटी-10 का एक शावक, एसटी-12 के 3 शावक तथा बाघिन एसटी-14 के 2 शावक हैं।

बाघिन एसटी-14 दूसरी बार मां बनी है। इससे पहले उसने दाे शावकों काे जन्म दिया था। उनके नाम बाघिन एसटी-17 एवं बाघ एसटी-18 रखे गए हैं। अब उसने दो शावकों काे जन्म दिया है। बाघिन एसटी-14 रणथंभौर से लाई गई बाघिन एसटी-2 की संतान हैं।

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