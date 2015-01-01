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परेशानी:ट्रेलर में आग लगी, 5 किमी लंबे जाम में फंसे वाहन

बहरोड़4 घंटे पहले
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दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र के पास शनिवार दोपहर बाद सरसों से भरे ट्रेलर के केबिन में शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई। सूचना के बाद पहुंची बहरोड़ एवं कोटपूतली से दमकलों ने आग पर काबू पाया। आगजनी की घटना से करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

पनियाला थाना एएसआई रामजस ने बताया कि पावटा के किरोदारोद निवासी चालक राजेंद्र पुत्र तेजाराम झज्जर से निवाई के लिए सरसों की बोरियां लेकर जा रहा था। सोतानाला पुलिया पर शार्ट सर्किट के कारण ट्रेलर के केबिन में आग लग गई। ट्रेलर के टैंक में डीजल भरा होने से बड़ी घटना होने की आशंका से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई।

जिसके चलते हाईवे के दोनों तरफ वाहनों का जाम लग गया। सूचना पर बहरोड़ एवं पनियाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब पौन घंटे में 5 किलोमीटर दूरी में सैकड़ों वाहनों जाम में फंस गए। गनीमत रही की ट्रेलर में आगजनी की घटना होने पर चालक ने कूदकर जान बचाई और समय रहते आग को काबू पाने से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दमकलों के पहुंचने से सरसों की बोरियों तक आग नहीं पहुंच पाई। चालक सरसों को हरियाणा के झज्जर जिले से लेकर राजस्थान के टोंक जिले के निवाई मील में लेकर जा रहा था।

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