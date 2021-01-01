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पुलिसकर्मियों की तत्परता:9 घंटे में दो घटनाक्रम, बचा ली 16 जिंदगियां; 13 पुलिसकर्मियों को एसपी ने किया सम्मानित

भिवाड़ी2 घंटे पहले
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केन्द्र सिंह। - Dainik Bhaskar
केन्द्र सिंह।
  • पुलिस की तत्परता, समय पर मौके पर पहुंची और जिम्मेदारी भी निभाई

किसी भी घटनाक्रम में देरी से पहुंचने वालों में आमजन पुलिस को भी अक्सर शामिल करता है। लेकिन भिवाड़ी में दो घटनाक्रम ऐसे हुए जिनमें पुलिस की तत्परता से 16 लोगों का जीवन बच गया। यह भी महज 9 घंटे के अंदर हुआ।

तत्परता से काम करने वाले ऐसे 13 पुलिसकर्मियों को जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने सम्मानित किया है। बुधवार रात करीब दो बजे भिवाड़ी मोड़ स्थित मोती रेजिडेंसी होटल के प्रथम माले पर आग लग गई थी। जिस वक्त आग लगी उस समय होटल के कमरों में ठहरे 15 जने गहरी नींद में थे।

होटल के एक कमरे में भिवाड़ी एसपी का सुरक्षाकर्मी केन्द्र सिंह भी ठहरा हुआ था। जो घटना के वक्त जाग रहा था। उसे जैसे ही धुएं का अहसास हुआ वह तत्काल निकाल बाहर आया, देखा तो प्रथम तल आग की लपटों से घिरा हुआ था।

केन्द्र सिंह ने सभी लोगों के कमरे के गेट बजाकर उन्हें जगाया और तुरंत पुलिस कंट्रोल रुम को सूचना दी। सूचना पाकर फूलबाग थानाधिकारी जितेन्द्र सिंह सोलंकी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। जहां पता चला कि कुछ लोग दूसरे माले पर भी फंसे हुए हैं। पुलिस ने दमकल के आने का इंतजार किए बिने पाइप लेकर आग बुझाना शुरु किया और पीछे से खिड़कियों के शीशे तोड़कर लोगों को जगाया।

जिसके चलते कमरों में सो रहे 15 लोग सुरक्षित बच गए। इस दौरान दिल्ली निवासी दो जनों को तो खिड़की से चादर के सहारे नीचे उतारा। आग से चारों तरफ धुआं फैल जाने के कारण लोग बदहवास स्थिति में नीचे आए। बाद में दमकल के सहयोग से आग पर काबू पाया।

आत्महत्या के लिए निकले ट्रांसपोर्टर को बचाया
बुधवार सुबह करीब 11 बजे जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि नीमराना इलाके का एक ट्रंासपोर्टर तनाव के चलते कार लेकर आत्महत्या के लिए निकला है। परिजनों ने उसकी कार के नंबर एसपी को नोट कराए।

एसपी ने तत्काल सभी थानों को कार की तलाश में लगाया। कार पहले तिजारा इलाके की तरफ भी आई। करीब एक बजे पुलिस ने हरसौरा में आलनपुर चौक पर पकड़ लिया। बाद में समझाइश कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस की तत्परता से ट्रांसपोर्टर की जान बच गई।

एसपी ने किया 13 पुलिसकर्मियों को सम्मानित
तत्परता से काम करने वाले 13 पुलिसकर्मियों को एसपी राममूर्ति जोशी ने नकद पुरस्कार व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। होटल में हुए अग्रिकांड में लोगों की जान बचाने वाले एसपी के सुरक्षाकर्मी केन्द्र सिंह, एसएचओ फूलबाग जितेन्द्रसिंह सोलंकी, ओमप्रकाश, नेतराम, धर्मवीर, बिल्लू, पवन, विजय तथा ट्रांसपोर्टर की जान बचाने वाले हरसौरा थाने के हैडकांस्टेबल मुकेश, धर्मवीर, चेतक 5 के सत्यवीर, घनश्याम व रामकिशन शामिल हैं।

पुलिस ने 9 घंटे में 16 जिंदगियों को बचाकर वास्तव में सराहनीय कार्य किया है। ऐसे कार्य को सम्मान दिया जाना बनता है। हमने 13 पुलिसकर्मियों को इसके लिए सम्मानित किया है। यह पूरी पुलिस फोर्स के लिए प्रेरणादायक है। -राममूर्ति जोशी, एसपी

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