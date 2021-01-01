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चोरी की घटनाएं:दो दुकानों के ताले टूटे, नकदी व 15 एलईडी टीवी पार, डॉग स्क्वायड टीम ने साक्ष्य जुटाए

लक्ष्मणगढ़2 घंटे पहले
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कस्बे में बीती रात्रि को कठूमर रोड स्थित दो दुकानों से चोर 36500 रुपए की नगदी व 15 एलईडी टीवी चोरी कर ले गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। पुलिस ने डॉग स्क्वायड व एफएसएल टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए।

थानाधिकारी अजीत ने बताया कि कस्बे के कठूमर रोड पर गुप्ता इलेक्ट्रिकल स्टोर की दुकान से चोर देर रात्रि करीब 2.30 बजे दुकान की शटर काटकर दुकान में रखी 15 एलईडी टीवी तथा गल्ले में रखे 30 हजार रुपए चोरी कर ले गए। वहीं उसके पास की दुकान सरस्वती जरनल स्टोर का ताला तोड़कर गल्ले में रखे 6500 रुपए निकाल ले गए। चोरों ने वसुंधरा ग्राउंड में कृष्णा फास्ट फूड की दुकान का ताला तोड़ने का असफल प्रयास किया।

घटना के बाद पुलिस उपाधीक्षक अशोक सिंह चौहान व थानाधिकारी अजीत सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने अलवर डॉग स्क्वायड व एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। इस संबंध में भानु गुप्ता पुत्र रमेश गुप्ता द्वारा थाने पर मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर चोरी के साक्ष्य जुटाने में लगी है।

सभी व्यापारिक संगठनों से आग्रह किया गया है कि बंद पड़े सीसीटीवी को चालू कराए तथा व्यापारी संगठन सीसीटीवी कैमरे लगवा पुलिस का सहयोग करे। -अजित सिंह, एसएचओ, लक्ष्मणगढ़

चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। -अशोक चौहान, पुलिस उपाधीक्षक

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