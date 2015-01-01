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तैयारी:अलवर में अर्बन स्क्वायर गैलरिया मॉल बनेगा

अलवर4 घंटे पहले
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एनसीआर के त्रेहान ग्रुप व दिल्ली के भूमिका ग्रुप ने अलवर शहर के तिजारा रोड पर अपनाघर शालीमार के नजदीक अर्बन स्क्वायर गैलरिया मॉल निर्माण की घोषणा की है, जिसकी डिलीवरी मई 2022 तक की जाएगी। त्रेहान ग्रुप के निदेशक सारांश त्रेहान ने बताया कि मॉल का निर्माण शुरू हाे गया है।

करीब एक लाख वर्गफीट क्षेत्र में फैले मॉल से इसके आसपास रहने वाले 50 हजार से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। यह मॉल अलवर का बेस्ट शॉपिंग एंव एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन सिद्ध होगा। टेल्को सर्किल के पास निर्माणाधीन मॉल अलवर भिवाड़ी रोड पर स्थित है। यहां 150 कार पार्किंग की सुविधाएं भी होंगी।

त्रेहान ग्रुप शीघ्र ही भव्य राम मंदिर भी बनाएगा, जो अयोध्या की तर्ज पर होगा। भूमिका ग्रुप के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (सेल्स व ऑपरेशन) धीरज गोयल ने बताया कि मॉल प्रबंधन उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगा जिन्हें शॉपिंग के लिए दिल्ली या जयपुर जाना पड़ता है।

आईनॉक्स के रूप में स्तरीय मल्टीप्लेक्स होने से उन लोगों को भी लाभ होगा, जाे मूवी देखने अलवर से दूर जाते हैं। मॉल में फूड, शॉपिंग, मनोरंजन के साथ शॉप्स, शोरूम भी होंगे। इस मौके पर त्रेहान ग्रुप के अशोक कुमार सैनी, निसर्ग त्रेहान, अश्विनी खोसला आदि मौजूद रहे।

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